Дочь покойного Владимира Этуша назвала возможную причину смерти отца

Народный артист России Владимир Этуш скончался в одной из столичных клиник. 6 мая ему должно было исполниться 97 лет.

63-летняя дочь покойного Владимира Этуша — Раиса — прокомментировала известие о кончине ее отца. По словам наследницы именитого артиста, причиной смерти Владимира Абрамовича могли стать проблемы с сердцем.

«Это произошло сегодня, буквально 5—10 минут назад. Ему было 96 лет, я думаю, что отказало сердце», — приводит russian.rt.com слова дочери народного артиста СССР.

больше по теме На 97-м году жизни скончался актер Владимир Этуш Близкие артиста пока не прокомментировали данную информацию.

Отметим, что Владимир Этуш не дожил до своего дня рождения всего два месяца — 6 мая ему должно было исполниться 97 лет. Известие о кончине известного актера театра и кино стало неожиданностью для его верных почитателей и коллег по творческой сцене.

Еще в июле 2018 года сообщалось о том, что Владимир Этуш испытывает проблемы со здоровьем. Прошлым летом артист был вынужден лечь в больницу после своей заграничной поездки. Позже выяснилось, что он вернулся в Москву из-за плохого самочувствия и обратился за медицинской помощью. Однако тогда ему удалось преодолеть кризис. Рядом с Этушем неотлучно находились квалифицированные специалисты. Об этом рассказывал директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Напомним, что последней — четвертой женой Владимира Абрамовича — стала преподавательница английского языка. В третьем браке с Ниной Крайновой-Этуш у артиста родилась дочь Раиса.