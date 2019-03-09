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Дочь покойного Владимира Этуша назвала возможную причину смерти отца

Народный артист России Владимир Этуш скончался в одной из столичных клиник. 6 мая ему должно было исполниться 97 лет.

Дочь покойного Владимира Этуша назвала возможную причину смерти отца
Владимир Этуш (Фото: Globallookpress.com)

63-летняя дочь покойного Владимира Этуша — Раиса — прокомментировала известие о кончине ее отца. По словам наследницы именитого артиста, причиной смерти Владимира Абрамовича могли стать проблемы с сердцем.

«Это произошло сегодня, буквально 5—10 минут назад. Ему было 96 лет, я думаю, что отказало сердце», — приводит russian.rt.com слова дочери народного артиста СССР.

Отметим, что Владимир Этуш не дожил до своего дня рождения всего два месяца — 6 мая ему должно было исполниться 97 лет. Известие о кончине известного актера театра и кино стало неожиданностью для его верных почитателей и коллег по творческой сцене.

Еще в июле 2018 года сообщалось о том, что Владимир Этуш испытывает проблемы со здоровьем. Прошлым летом артист был вынужден лечь в больницу после своей заграничной поездки. Позже выяснилось, что он вернулся в Москву из-за плохого самочувствия и обратился за медицинской помощью. Однако тогда ему удалось преодолеть кризис. Рядом с Этушем неотлучно находились квалифицированные специалисты. Об этом рассказывал директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок.

Напомним, что последней — четвертой женой Владимира Абрамовича — стала преподавательница английского языка. В третьем браке с Ниной Крайновой-Этуш у артиста родилась дочь Раиса.

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Дочь покойного Владимира Этуша назвала возможную причину смерти отца
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