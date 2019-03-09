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«Дети ждут дома»: Киркоров пришел на дефиле к Юдашкину без своей семьи

Светское мероприятие прошло в Кремле. Среди приглашенных гостей были замечены близкие друзья Валентина Юдашкина.

«Дети ждут дома»: Киркоров пришел на дефиле к Юдашкину без своей семьи
Филипп Киркоров (Фото: Globallookpress.com)

55-летний модельер представил свою новую коллекцию. Поддержать Валентина Юдашкина пришли именитые гости, среди которых были замечены певица и модель Анна Калашникова, муза Евгения Петросяна — 29-летняя Татьяна Брухунова, супруга режиссера Никиты Михалкова Татьяна, «Золотой голос России» Николай Басков, актер Дмитрий Дюжев с женой Татьяной, вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли и многие другие.

Не смогла пропустить светское мероприятие и Наташа Королева. Перед объективами фотокамер в алом платье позировала Наталья Чистякова-Ионова. Компанию Валентину Юдашкину составила дочка Примадонны отечественного шоу-бизнеса Кристина Орбакайте, которая примерила парик с белокуро-розовыми прядями.

Филипп Киркоров и Николай Басков в похожих костюмах пришли на дефиле к Валентину Юдашкину (Фото: Владимир Веленгурин/»КП»)
Валентин Юдашкин и Кристина Орбакайте (Фото: Владимир Веленгурин/»КП»)

Отметим, что поп-король сцены Филипп Киркоров пришел на дефиле к модельеру без своей семьи. Для выхода в свет экс-супруг Аллы Борисовны выбрал алый костюм, в похожем облачении на показ Юдашкина пришел и Николай Басков.

«Дети ждут дома. Подарил Алле-Виктории на 8 Марта лего-шахматы. Она у меня умная девочка, шахматистка», — приводит «Комсомольская правда» слова Филиппа Киркорова.

Напомним, что несколькими днями ранее чета Юдашкиных побывала на банкете у Примадонны, который она устроила в первое воскресенье весны. Свой праздник супруга телеведущего Максима Галкина провела в одном из ресторанов. Отметим, что Аллу Борисовну стали все чаще видеть на светских раутах. Она посещала детский праздник певицы Жасмин, который исполнительница устроила для своей дочери Маргариты. Кроме того, Пугачева не смогла оставить без внимания 85-летие Михаила Жванецкого.

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«Дети ждут дома»: Киркоров пришел на дефиле к Юдашкину без своей семьи
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