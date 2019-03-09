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«Почерк в цветах любимого всегда восхищает»: Волочкова не осталась без букета на 8 Марта

Прима-балерина Анастасия Волочкова опубликовала в своем микроблоге свежее фото, показав, какой презент ей преподнес избранник.

«Почерк в цветах любимого всегда восхищает»: Волочкова не осталась без букета на 8 Марта
Анастасия Волочкова (Фото: Globallookpress.com)

43-летняя Анастасия Волочкова не осталась без букета в Международный женский день, получив от своего возлюбленного цветы в качестве презента.

«Почерк в цветах любимого всегда восхищает», — подписала свое свежее фото светская львица.

На снимке Анастасия Волочкова запечатлена в домашнем костюме насыщенного канареечного оттенка с охапкой белых роз в руках. Примечательно, что одна розочка в подобранном для примы-балерины букете была алой. Ранее артистка балета призналась, что уже получила от своего избранника предложение руки и сердца. В интервью Лере Кудрявцевой на программе «Секрет на миллион» светская львица поведала о том, что пока не собирается показывать возлюбленного широкой публике, опасаясь того, что окружающие сглазят ее счастье.

Вместе с предложением скрепить союз Анастасии также преподнесли заветное колечко. Вот только сама Волочкова взяла паузу, заявив, что она не торопится с браком. Дело в том, что артистка еще во время ее романа с бизнесменом Игорем Вдовиным, от которого она родила дочку Ариадну, полагала, что после штампа в паспорте чувства и романтика окажутся на втором плане, уступив место бытовым проблемам.

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