На 74-м году жизни скончался американский актер Ян-Майкл Винсент (Jan-Michael Vincent). Об этом со ссылкой на Assosiated Press сообщает портал «РБК». Согласно публикации, звезда сериала «Воздушный волк» ушел из жизни еще 10 февраля. Однако о кончине актера стало известно буквально на днях. Винсент проживал в городе Эшвилл, штат Северная Каролина. Проведенная ранее экспертиза показала, что причиной смерти Яна стала остановка сердца.

Западные таблоиды и издания светских хроник не раз писали о том, что актер на протяжении долгих лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. Майкл-Винсент пытался справиться со своими пагубными привычками. Несмотря на то, что актер снискал признание своей аудитории и обзавелся собственными поклонниками, его карьера пошла на спад после автомобильной катастрофы в 1996 году. Тогда актер сломал шею и повредил голосовые связки.

Также сообщалось, что еще семь лет назад, в 2012 году Ян едва не скончался от занесенной инфекции. Тогда врачи были вынуждены настоять на ампутации его правой ноги, пишет lenta.ru. После смерти актер был кремирован.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в конце февраля стало известно о кончине российской модели Ольги Пантюшенковой. В начале 90-х годов XX века девушка перебралась в Европу, став музой Карла Лагерфельда и Джона Гальяно. За границей манекенщице удалось заключить выгодный контракт с одним из агентств. Однако после нескольких лет пребывания вдали от родины, Пантюшенкова все-таки решила вернуться в Россию. Поклонники модели полагали, что она успешно вышла замуж и родила детей, так как со временем репортеры перестали упоминать ее имя в сводках светских новостей. Позже выяснилось, что последние годы жизни манекенщица провела в родном Санкт-Петербурге. А когда у нее обнаружили онкозаболевание, Пантюшенкова не стала опускать руку. Медики делали все для того, чтобы продлить жизнь своей пациентки. Однако спасти ее им так и не удалось.