«Смотри, какой нам папа Максим букет прислал»: Собчак поделилась свежими кадрами с двухлетним сыном

Актер Максим Виторган не забыл поздравить маму своего младшего сына - Ксению Собчак с Международным женским днем.

Международный женский день телеведущая Ксения Собчак провела с двухлетним сыном Платоном. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, светская львица и ее муж Максим Виторган официально заявили о расставании. Однако, судя по всему знаменитости решили разойтись мирно, без лишь ссор и скандалов. Ведь у пары есть общий ребенок.

Сын 79-летнего Эммануила Гедеоновича не забыл поздравить экс-возлюбленную и маму своего младшего сына с 8 Марта, отправив ей букет цветов. Сама Ксения Анатольевна опубликовала свежие кадры с сыном, показав, как двухлетний Платон унес коробку с цветами в другу комнату.

«Смотри, какой нам папа Максим букет прислал… Давай мы в водичку цветочки поставим», — позвала сына телеведущая.

Напомним, что светской львицы приписывали роман с экс-супругом актрисы Дарьи Мороз — театральным режиссером Константином Богомоловым. При этом Ксения никаких внятных комментариев по этому поводу не давала.