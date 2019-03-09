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«Смотри, какой нам папа Максим букет прислал»: Собчак поделилась свежими кадрами с двухлетним сыном

Актер Максим Виторган не забыл поздравить маму своего младшего сына - Ксению Собчак с Международным женским днем.

«Смотри, какой нам папа Максим букет прислал»: Собчак поделилась свежими кадрами с двухлетним сыном
Ксения Собчак (Фото: Globallookpress.com)

Международный женский день телеведущая Ксения Собчак провела с двухлетним сыном Платоном. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, светская львица и ее муж Максим Виторган официально заявили о расставании. Однако, судя по всему знаменитости решили разойтись мирно, без лишь ссор и скандалов. Ведь у пары есть общий ребенок.

Сын 79-летнего Эммануила Гедеоновича не забыл поздравить экс-возлюбленную и маму своего младшего сына с 8 Марта, отправив ей букет цветов. Сама Ксения Анатольевна опубликовала свежие кадры с сыном, показав, как двухлетний Платон унес коробку с цветами в другу комнату.

Маленький Платон подарил маме желтые тюльпаны (Фото: Instagram.com/xenia_sobchak)
От мужа Максима Виторгана телеведущая получила букет (Фото: Instagram.com/xenia_sobchak)
Платон перенес цветы от папы в другую комнату (Фото: Instagram.com/xenia_sobchak)

«Смотри, какой нам папа Максим букет прислал… Давай мы в водичку цветочки поставим», — позвала сына телеведущая.

Напомним, что светской львицы приписывали роман с экс-супругом актрисы Дарьи Мороз — театральным режиссером Константином Богомоловым. При этом Ксения никаких внятных комментариев по этому поводу не давала.

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Ксения СобчакМаксим Виторган

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«Смотри, какой нам папа Максим букет прислал»: Собчак поделилась свежими кадрами с двухлетним сыном
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