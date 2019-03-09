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«Ещё одна кровиночка»: бывший муж Бузовой готов провести со старшей дочерью выходные

Ранее в СМИ писали о том, что футболист Дмитрий Тарасов якобы не хочет общаться с маленькой Ангелиной - своей дочерью от Оксаны Пономаренко.

«Ещё одна кровиночка»: бывший муж Бузовой готов провести со старшей дочерью выходные
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко (Фото: Instagram.com/tarasov23)

В своем Instagram Дмитрий Тарасов в чаще публикует семейные кадры со своей третьей женой Анастасией Костенко и младшей дочерью Миланой, которая появилась на свет в июле 2018 года. Как сообщает «РенТВ», впервые за долгое время полузащитник «Локомотива» и экс-супруг Ольги Бузовой показал фото своей старшей наследницы — Ангелины, вспомнив о дочери от Оксаны Пономаренко.

«Моя ещё одна кровиночка, с праздником! Жду тебя на выходные», — подписал снимок Дмитрий Тарасов.

На фото малышка запечатлена с букетом в руках на фоне воздушных шариков. Ранее в прессе появлялись публикации о том, что футболист якобы не хочет общаться со своей наследницей. Экс-возлюбленная Тарасова — Оксана Пономаренко родила от него дочку еще в 2009 году. Однако после того, как родители девочки разошлись и Дмитрий женился на Ольге Бузовой — его дочка Ангелина осталась жить с мамой.

Сама Пономаренко говорила о том, что Дмитрий вот уже шесть лет не давал денег на содержание их общего ребенка. Суд, в свою очередь, обязал футболиста выплатить долг по алиментам, порядка пятнадцати миллионов рублей, уточняло cosmo.ru.

Комментируя слухи о том, что он якобы не видится с дочкой — полузащитник «Локомотива» заверял, что хочет общаться с Ангелиной. Однако девочка редко выходит на связь. Тарасов полагал, что именно Пономаренко препятствует его свиданиям с ребенком.

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Анастасия КостенкоДмитрий ТарасовОльга Бузова

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«Ещё одна кровиночка»: бывший муж Бузовой готов провести со старшей дочерью выходные
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