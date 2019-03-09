«Дарите любовь, заботу и ласку»: многодетная Порошина обратилась к подписчицам

Многодетная актриса Мария Порошина старается находить время не только на свою семью, но и не забывает о своей карьере. 11 января артистка в пятый раз стала мамой — она родила долгожданного наследника. Несмотря на недавние роды, экс-возлюбленная Гоши Куценко уже вышла из декретного отпуска. В окружении актрисы поговаривали, что именно Мария всегда обеспечивала свою семью, являясь ее кормильцем. Со своим мужем — Ильей Древновым — она развелась за несколько месяцев до появления пятого ребенка. Как выяснилось, своего малыша актриса родила от другого мужчины, чье имя она до сих пор держит в тайне.

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От отношений с Куценко у Марии есть уже взрослая дочь Полина, ей двадцать три года. В браке с Древновым, с которым Порошина прожила под одной крышей около семнадцати лет, она родила троих дочерей: Серафиму, Аграфену и Глафиру. Младшей дочери артистки исполнилось три годика.

В своем микроблоге Мария Порошина опубликовала фото с букетом, отметив Международный женский день. Также актриса обратилась к представительницам прекрасного пола, посоветовав подписчицам радовать своей красотой окружающих. «Дорогие Женщины!!!! Дарите Любовь, Заботу, Внимание, Ласку!!! Радуйте и Осчастливливайте… И будьте Любимы!!! Всех Благ», — подписала свой снимок Мария.