«Объективно у дочери есть голос»: Алсу заявила, что не собиралась краснеть за своего ребенка на шоу «Голос. Дети»

35-летняя Алсу прокомментировала участие своей десятилетней дочери Микеллы в вокальном проекте «Голос. Дети», рассказав о том, что многие в ее окружении отговаривали их от этой затеи. По словам певицы, им советовали не отпускать наследницу на пробы, утверждая, что для детской психики подобное испытание чревато стрессами и переживаниями.

Однако сама исполнительница вместе с мужем — бизнесменом Яном Абрамовым — решила провести с Микеллой серьезный разговор, поговорив с ней, как со взрослым и состоявшимся человеком. Родители объяснили девочке: в конкурсе вместе с ней будут участвовать и другие талантливые дети, предложив ей получить удовольствие от происходящего на сцене, не задумываясь о том, что она обязана пройти этап слепых прослушиваний.

«Объективно у дочери есть голос и все качества, необходимые для того, чтобы стать профессиональным музыкантом», — приводит 7days.ru слова Алсу со ссылкой на издание «Караван историй».

По словам певицы, в ином случае Микелла вряд ли бы оказалась в числе конкурсантов. Светская львица просто не отпустила бы наследницу на проект, так как не собиралась краснеть за своего ребенка. Артистка заверила поклонников в том, что девочка уже давно мечтала попробовать свои силы, став подопечной одного из звездных наставников. «И пошла она туда не с бухты-барахты, Микелла смотрит проект с первого сезона», — добавила певица.