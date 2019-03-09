НОВОСТИ

Внук Пугачевой поцелуем и букетом поздравил жену с двойным праздником

В Международный женский день - 8 марта, возлюбленной Никиты Пресняковой исполнилось 22 года.

Внук Пугачевой поцелуем и букетом поздравил жену с двойным праздником
Никита Пресняков и Алена Краснова (Фото: Instagram.com/npresnyakov)

27-летний внук Аллы Борисовны — Никита Пресняков — опубликовал в своем микроблоге свежий снимок, на котором он запечатлен в компании своей возлюбленной Алены Красновой. Музыкант поздравил жену с двойным праздником — днем рождения и Международным женским днем.

Избранница наследника именитой фамилии появилась на свет 8 марта. Ни для кого не секрет, что Никита старше своей супруги почти на шесть лет. В мае старший сын Кристины Орбакайте отпразднует свое 28-летие, а его молодой жене исполнилось только 22 года. Свою возлюбленную внук Примадонны отечественного шоу бизнеса поздравил поцелуем и букетом роз.

«Поздравляю свою малышку с Днем Рождения и с 8-м Марта! Также всех представительниц женского пола с международным праздником женщин! С 8 Марта!!!» — подписал свой снимок Никита Пресняков.

Ранее вместе с женой музыкант появился на вечеринке Аллы Пугачевой. Супруга телеведущего Максима Галкина по традиции отметила первое воскресенье весны, собрав под одной крышей самых близких друзей. На этот раз застолье прошло не в подмосковном особняке Примадонны, а в одном из ресторанов. На празднике Алла Борисовна спела вживую, заслужив аплодисменты присутствующих на банкете гостей.

Вам может быть интересно:

Внук Пугачевой провел романтический вечер в компании 21-летней супруги «Дай Бог, что-нибудь получится»: внук Пугачевой рассказал, как зарабатывает себе на жизнь «Она для нас Алла, Аллуся»: внук Пугачевой признался, что не может называть ее бабушкой

Тэги:

Алена КрасноваАлла ПугачеваМаксим ГалкинНикита Пресняков

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Внук Пугачевой поцелуем и букетом поздравил жену с двойным праздником
Интересно?
Поделись с друзьями: