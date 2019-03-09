Внук Пугачевой поцелуем и букетом поздравил жену с двойным праздником

27-летний внук Аллы Борисовны — Никита Пресняков — опубликовал в своем микроблоге свежий снимок, на котором он запечатлен в компании своей возлюбленной Алены Красновой. Музыкант поздравил жену с двойным праздником — днем рождения и Международным женским днем.

больше по теме Жасмин вслед за внуком Пугачевой не смогла пропустить вечеринку Примадонны Алла Пугачева отметила Первое воскресенье весны в компании самых близких друзей.

Избранница наследника именитой фамилии появилась на свет 8 марта. Ни для кого не секрет, что Никита старше своей супруги почти на шесть лет. В мае старший сын Кристины Орбакайте отпразднует свое 28-летие, а его молодой жене исполнилось только 22 года. Свою возлюбленную внук Примадонны отечественного шоу бизнеса поздравил поцелуем и букетом роз.

«Поздравляю свою малышку с Днем Рождения и с 8-м Марта! Также всех представительниц женского пола с международным праздником женщин! С 8 Марта!!!» — подписал свой снимок Никита Пресняков.

Ранее вместе с женой музыкант появился на вечеринке Аллы Пугачевой. Супруга телеведущего Максима Галкина по традиции отметила первое воскресенье весны, собрав под одной крышей самых близких друзей. На этот раз застолье прошло не в подмосковном особняке Примадонны, а в одном из ресторанов. На празднике Алла Борисовна спела вживую, заслужив аплодисменты присутствующих на банкете гостей.