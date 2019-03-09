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«Счастье быть балериной»: 43-летняя Волочкова заговорила о своем призвании

Опубликовавшая свежее фото Анастасия Волочкова заверила поклонников в том, что определилась с будущей профессией, когда ей исполнилось пять лет. И с тех пор шла к заветной мечте.

«Счастье быть балериной»: 43-летняя Волочкова заговорила о своем призвании
Анастасия Волочкова (Фото: Instagram.com/volochkova_art)

43-летняя Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала кадр со своей недавней фотосессии, анонсировав выход своей новой книги «Плата за успех», в которой прима-балерина поведала о том, как выбрала свою стезю. По словам артистки, балет стал для нее не просто мечтой, а целью, которой она смогла достичь, приложив неимоверные усилия над собой, «путем прохождения множества самых невыносимых испытаний и противодействий».

«Это такое счастье быть балериной! Я выбрала эту профессию в пять лет… Желаю всем воплощать мечты в реальность и идти к своим целям своим путем», — отметила Волочкова. В кадре балерина запечатлена с пуантами в руках. Ранее Анастасия делилась снимками и с Никитой Джигурдой, с иронией заверяя поклонников в том, что у нее появился конкурент по шпагату.

В одном из своих интервью светская львица рассказала, что до сих пор продолжает следить за своим рационом и старается не отступать от тренировочного графика. Артистка то и дело публикует снимки и видеоролики со своих репетиций. У Волочковой есть тринадцатилетняя дочка Ариадна от бизнесмена Игоря Вдовина. Прима-балерина уже получила предложение руки и сердца от своего нового возлюбленного, имя которого она держит в секрете. По словам Анастасии, она не торопится выходить замуж, добавив, что так и не дошла до ЗАГСа с отцом своей единственной дочери. Тогда светской львице казалось, что брак может негативно сказаться на их отношениях, лишив их романтики.

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