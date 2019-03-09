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«Такая пара была бы»: Али Эрсан Дуру из сериала «Султан моего сердца» вспомнил о фотосъёмке с Никифоровой

Турецкий актер Али Эрсан Дуру опубликовал в своем микроблоге кадры, на которых он запечатлен в компании партнерши по сериалу «Султан моего сердца» Александры Никифоровой.

«Такая пара была бы»: Али Эрсан Дуру из сериала «Султан моего сердца» вспомнил о фотосъёмке с Никифоровой
Али Эрсан Дуру и Александра Никифорова (Фото: кадр из сериала "Султан моего сердца")

34-летний Али Эрсан Дуру в своем Instagram опубликовал свежие кадры, вспомнив о фотосессии со партнершей по сериалу «Султан моего сердца» 26-летней Александрой Никифоровой. Примечательно, что эти снимки были сделаны во время его визита в Москву в середине января. Тогда турецкий актер не только успел побывать на пресс-конференциях и пообщаться с журналистами, но и прогулялся по центру столицы, согласившись принять участие в одном из выпусков программы Александра Васильева «Модный приговор» на Первом канале. В беседе с репортерами исполнитель одной из главных мужских ролей в русско-турецком сериале, сыгравший султана Махмуда II — признался, что в юности увлекался русской классической литературой и всегда мечтал приехать в Россию.

В различных интервью Александру и Али также спрашивали о возможном продолжении их отношений уже вне съёмочного процесса. Однако сама Никифорова заявила, что относится к Эрсану Дуру скорее, как к брату. Партнер актрисы признался, что не исключает того, что он мог бы полюбить девушку-иностранку.

Али Эрсан Дуру и Александра Никифорова (Фото: Instagram.com/aliersanduruofficial)

К комментариях к новым снимкам Али Эрсана Дуру, на которых он запечатлен в компании русской актрисы появились такие комментарии: «Два голубка… Прекрасные! Любимые… Такие красивые! Очень, очень очарована Вами… Счастья, милости Божией и здоровья!», «Этот Али слепой что ли?.. Упустил… Такая пара была бы!!», «С удовольствием смотрела этот сериал».

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Тэги:

Александра НикифороваАли Эрсан Дурусериал Султан моего сердца

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«Такая пара была бы»: Али Эрсан Дуру из сериала «Султан моего сердца» вспомнил о фотосъёмке с Никифоровой
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