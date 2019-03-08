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Кенсингтонский дворец нашел троллей и хейтеров Меган Маркл

Модераторы королевской странички в соцсети обнаружили тех, кто распространял сплетни о герцогине Сассекской.

Кенсингтонский дворец нашел троллей и хейтеров Меган Маркл
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Похоже, что в Кенсингтонском дворце зря времени не теряют и заявление о том, что хейтеров Меган Маркл и Кейт Миддлтон ждут суровые меры наказания за негатив в соцсетях не просто слова, выброшенные на ветер.

В результате проведенной операции были вычислены не менее 20 аккаунтов интернет-пользователей, которые распространяли негативную и ложную информацию о герцогинях, добавляя масла в огонь. Особое внимание модераторов привлекли два профиля — The Gossip Girl (Сплетница) и DreamCatcher63 (Ловец снов 63).

Именно на этих двух пользователях лежит ответственность за разжигание ненависти к Меган Маркл, начиная от расистских нападок и заканчивая утверждениями, что она не беременна и прибегла к услугам суррогатной матери.

Львиная доля негативных постов шла с подачи владельцев именно этих двух аккаунтов. Некоторые твиты, обнаруженные в профиле The Gossip Girl, содержат столько бранных слов и носят настолько клеветнический характер, что поклонники Меган требуют подвергнуть их автора судебному преследованию.

Также удалось установить личность, которая скрывается за «Сплетницей». Ею оказалась музыкант из Бруклина, которая называет себя Бобби Грей. На ее веб-сайте сказано, что она также является моделью, а также отмечается, что в 2013 году она вошла в топ-10 самых горячих девушек журнала Maxim.

Что касается «Ловца снов 63», то именно он является автором слухов, что у Меган фальшивая беременность и она обратилась к услугам суррогатной матери. Еще более интересным фактом является то, что в разделе «биография» у него стоит запись «уничтожим британскую королевскую семью», пишет Ibtimes.

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Кенсингтонский дворец нашел троллей и хейтеров Меган Маркл
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