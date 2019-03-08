Сыну Синди Кроуфорд предъявили обвинение в езде в нетрезвом виде

Сыну Синди Кроуфорд предъявлено официальное обвинение в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

По словам адвоката Грега Рислинга, в крови у 19-летнего Пресли Гербера было обнаружено 0,8 промилле алкоголя. По закону штата Калифорния, концентрация алкоголя в крови 0,1 и выше считается правонарушением для лиц, не достигших 21 года.

больше по теме Супруга Татьяны Булановой лишили прав за «пьяное» вождение Суд обязал футбольного тренера выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей и лишил его прав более чем на 1,5 года

Правонарушитель был задержан сотрудниками полиции около четырех утра 30 декабря в Беверли-Хиллз за превышение скорости и не прошел тест на алкоголь. Позже он был отпущен под залог в 15 тысяч долларов.

«Пресли Гербер был арестован и отпущен под свое обязательство, данное в суде и занесенное в судебный протокол. Он не привлекал поручителей для дачи залога», – рассказал представитель манекенщика.

больше по теме В Калифорнии полиция задержала Винса Вона В городе Манхэттен-Бич полиция арестовала актера за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

«У него нет криминального прошлого и раньше не было приводов. Пресли Гербер все воспринимает очень серьезно и предпринимает все меры для того, чтобы ответить на обвинения», – добавил он.

Судебное слушание по делу сына Синди Кроуфорд намечено на 13 марта, пишет US Magazine. В случае, если его признают виновным, ему грозит шесть месяцев тюрьмы или штраф в размере одной тысячи долларов, уточняет TMZ.

Напомним, что Пресли Гербер с 2016 года работает на модный дом Moschino. Его сестра Кайя через год стала моделью бренда Calvin Klein.