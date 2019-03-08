Вупи Голдберг едва не умерла от пневмонии и септического шока

Актриса рассказала, что была близка к тому, чтобы «покинуть эту бренную землю».

Поклонники Вупи Голдберг не видели актрису, которая исчезла из дневного ток-шоу «Точка зрения» больше месяца. Поговаривали, что это связано с тем, что звезда фильма «Привидение» готовится стать ведущей церемонии «Оскар».

Однако, как оказалось, актриса была сильно больна. В пятницу, 8 марта, Голдберг записала видеообращение в котором рассказала, что все это время боролась с пневмонией, но, к счастью, уже идет на поправку.

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«Привет, да, это я. Я тут. Я жива и уже пытаюсь ходить. Не так быстро, как хотелось бы, но со мной все в порядке, я не умерла», – начала она свою речь.

Она рассказала, что у нее была двусторонняя пневмония и был септический шок, то есть инфекция попала в кровоток.

«Я была очень близка к тому, чтобы покинуть эту грешную землю. Хорошая новость – этого не произошло», – рассказала она.

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«Спасибо всем за добрые пожелания. За все чудесные слова, которые мне говорили даже те, кто не принадлежит к числу моих больших поклонников», – сказала актриса.

«Мы все знаем, что все это изменится, когда я вернусь, но сейчас это великолепно», – резюмировала она, добавив, что очень скучала по своим соведущим и пообещала скоро вернуться.

Ее коллеги по ток-шоу также признались, что соскучились по ее юмору и остроумным шуткам, пишет Page Six.