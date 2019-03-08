Меган Маркл и принц Гарри будут жить в «умном особняке»

В ноябре прошлого года Кенсингтонский дворец объявил, что накануне рождения первенца Меган Маркл и принц Гарри переедут в коттедж Фрогмор. Однако перед тем, как сыграть новоселье, в доме требовалось провести ремонт.

Сайт Teleprogramma.pro уже писал, что для создания интерьера Меган привлекла дизайнера Джорджа Клуни. Также сообщалось, что герцогиня предпочитает обустроить дом по фэн-шую, а детскую выдержать в «гендерно-нейтральном» стиле. В результате она выбрала серые, оливковые и белые тона для комнаты будущего малыша.

Теперь же стали известны дальнейшие подробности о том, как продвигается ремонт. Раньше коттедж Фрогмор, который скорее следует называть мини-особняком, служил жилищем для слуг. В нем было пять комнат на первом этаже, которые теперь станут одной жилой зоной.

В доме также появится студия для занятия йогой, на второй этаж будет вести лестница, как в фильме «Унесенные ветром», а в жилых комнатах будут сделаны камины.

Так как Гарри обожает гаджеты, то его новым жилищем можно будет управлять с мобильного телефона, так что особняк смело можно назвать «умным».

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Кроме этого, одна комната будет сделана специально для мамы Меган Дории Рэгланд, которая приедет помогать чете после того, как родится малыш, напоминает издание Cosmopolitan.