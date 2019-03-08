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Крис Прэтт перед 8 Марта сделал маску для лица

Актер опубликовал видео из своей гримерки и поделился секретами красоты.

Крис Прэтт перед 8 Марта сделал маску для лица
Крис Прэтт. Фото:6666 Global Look Press

Крис Прэтт в скором времени собирается жениться на дочери Арнольда Шварценеггера Кэтрин. Свадьба должна состояться уже этой осенью или зимой – пара пока определяется с датой. При этом, по словам самого жениха, у него пока нет времени на то, чтобы вплотную заняться подготовкой к этому важному событию.

В интервью изданию Us Magazine, на вопрос корреспондента, как продвигаются дела, связанные с церемонией венчания и есть ли у него на это время, звезда «Стражей галактики» со смехом ответил, что едва ли.

Тем не менее, на себя любимого Прэтт время все же нашел и в преддверии 8 Марта на своей страничке в соцсети выложил видео из своей гримерки. В ролике актер предстал в тканевой маске для лица.

Он продемонстрировал приспособление весьма пикантного вида, которое используется для разглаживания морщин. Актер наглядно показал, как его применять, так что в принципе, если лишится работы, Крис вполне может податься в косметологи.

Впрочем, остаться без работы ему не грозит. Ранее сайт Teleprogramma.pro писал, что Прэтт приобрел ферму по разведению овец и поставляет гурманам свежую ягнятину. При этом он уверяет, что все животные содержатся в соответствии с принятыми нормами и «уходят из жизни» безболезненно.

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Крис Прэтт перед 8 Марта сделал маску для лица
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