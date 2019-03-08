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Биограф Дианы объяснила причину отсутствия королевы в Лондоне сразу после гибели принцессы

Елизавета II подверглась критике, так как не продемонстрировала скорбь о погибшей публично.

Биограф Дианы объяснила причину отсутствия королевы в Лондоне сразу после гибели принцессы
Принцесса Диана. Фото: Global Look Press

После новости о смерти принцессы Дианы, которая разбилась в Париже 31 августа 1997 года, Великобритания объединилась, скорбя о своей потере.

Однако наряду с горем в обществе зрело недовольство в связи с тем, что королевская семья никак не выказала свою скорбь.

Первой ласточкой стал государственный флаг над Букингемским дворцом, который не приспустили после кончины Леди Ди.

Еще большее негодование вызвал факт отсутствия королевы в Лондоне, в то время как миллионы собравшихся возлагали цветы в память о принцессе Диане к воротам резиденции монарха.

Многие считали, что Ее Величеству следовало тут же вернуться из отпуска, который она проводила Бэлморале (Шотландия) вместе с принцем Филиппом, принцем Чарльзом и своими внуками Уильямом и Гарри.

В конце концов королева все же пошла на уступки общественному мнению и вернулась в столицу Великобритании на день раньше, чем планировалось. Одетая в черное, она вышла к воротам, чтобы осмотреть цветы, принесенные ко дворцу в память о ее бывшей невестке, чтобы показать поданным, что она скорбит вместе с ними.

По словам биографа принцессы Дианы Тины Браун, у Елизаветы II были весьма веские причины, чтобы оставаться в те дни вдали от Лондона. «Королева была тверда убеждена, что ее место было в Балморале, рядом с убитыми горем внуками, вокруг которых сплотились все», — рассказала она.

«Это был первый раз за все ее долгое правление, когда королева поставила на первое место свою семью, а не народ. Мы должны ею за это восхищаться. Ее мысли были с ее внуками и ей было все равно, как это преподнесут средства массовой информации», — добавила она.

Королевский комментатор Элистер Брюс также на стороне Елизаветы II. «Королевская семья понимала, что среди них два маленьких мальчика, которые потеряли свою мать. Не думаю, что найдется кто-то, кто расценит это как не достаточно вескую причину», — цитирует репортера издание Mirror.

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Биограф Дианы объяснила причину отсутствия королевы в Лондоне сразу после гибели принцессы
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