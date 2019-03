Селена Гомес уличила Snapchat в дискриминации кареглазых

Селена Гомес уже давно снискала славу как звезда, которая с большой настороженностью относится к соцсетям и прочим «онлайн-примочкам». Певица неоднократно удаляла свои аккаунты из-за агрессивных комментариев и атак хакеров. В связи с этим назвать ее активным интернет-пользователем вряд ли можно.

Поэтому новый пост звезды в Twitter и привлек внимание ее поклонников. Однако если кто-то полагает, что она появилась там с чем-то милым, как ее мордашка, то это глубокое заблуждение. Певица решила провести эксперимент с фильтрами в приложении Snapchat.

Полученные результаты ее не только разочаровали, но и порядком возмутили. Она обвинила разработчиков платформы в дискриминации. Оказалось, что все фильтры, особенно те, что делают из пользователя «конфетку», меняют цвет глаз на голубой.

Сама Селена является обладательницей прекрасных карих глаз, в которых, по признанию многих, можно просто утонуть. Однако каждый раз, когда она применяла фильтры, на выходе у нее получались голубые глаза.

«Буквально каждый фильтр Snapchat делает голубые глаза. А что если они у вас карие? Мне что, обязательно иметь именно этот цвет глаз, чтобы выглядеть хорошо?» – съязвила она.

📹 Selena Gomez talking about how Snapchat has all their cute filters with blue eyes and their ugly filters with brown eyes. 😂🤣 #BrownEyesAreBeautiful pic.twitter.com/Rx2VfQvvXK

— Selena Gomez News (@SGomezNewsCOM) 6 марта 2019 г.