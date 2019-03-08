Селена Гомес уличила Snapchat в дискриминации кареглазых

Селена Гомес уже давно снискала славу как звезда, которая с большой настороженностью относится к соцсетям и прочим «онлайн-примочкам». Певица неоднократно удаляла свои аккаунты из-за агрессивных комментариев и атак хакеров. В связи с этим назвать ее активным интернет-пользователем вряд ли можно.

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Поэтому новый пост звезды в Twitter и привлек внимание ее поклонников. Однако если кто-то полагает, что она появилась там с чем-то милым, как ее мордашка, то это глубокое заблуждение. Певица решила провести эксперимент с фильтрами в приложении Snapchat.

Полученные результаты ее не только разочаровали, но и порядком возмутили. Она обвинила разработчиков платформы в дискриминации. Оказалось, что все фильтры, особенно те, что делают из пользователя «конфетку», меняют цвет глаз на голубой.

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Сама Селена является обладательницей прекрасных карих глаз, в которых, по признанию многих, можно просто утонуть. Однако каждый раз, когда она применяла фильтры, на выходе у нее получались голубые глаза.

«Буквально каждый фильтр Snapchat делает голубые глаза. А что если они у вас карие? Мне что, обязательно иметь именно этот цвет глаз, чтобы выглядеть хорошо?» – съязвила она.

📹 Selena Gomez talking about how Snapchat has all their cute filters with blue eyes and their ugly filters with brown eyes. 😂🤣 #BrownEyesAreBeautiful pic.twitter.com/Rx2VfQvvXK — Selena Gomez News (@SGomezNewsCOM) 6 марта 2019 г.

Масла в огонь добавил и тот факт, что только два фильтра были «заточены» под карие глаза – у статуи с острова Пасхи и гуманоида с маленьким носом и огромными глазницами.

«Голубые глаза только у тех, что делают вас миленькими, а когда вы «примеряете» эти образы, то у них карие», – обиженно констатировала Гомес.