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Любимый бренд Кейт Миддлтон и Терезы Мэй L.K. Bennett объявил себя банкротом

Люксовая марка одежды и обуви пришла в упадок. Владельцы вынуждены закрывать свои магазины.

Любимый бренд Кейт Миддлтон и Терезы Мэй L.K. Bennett объявил себя банкротом
Кейт Миддлтон. Фото: global Look Press

Для британской люксовой марки L.K. Bennett пришли тяжелые времена. Владельцы бренда вынуждены закрывать свои ритэйлы, а также поставить на паузу свои продажи через интернет. В четверг, 7 марта, компания объявила себя банкротом.

В связи с этим были закрыты уже пять магазинов из 39 и уволено 55 человек. Примечательно, что обувь именно этой марки предпочитают покупать Кейт Миддлтон и премьер Великобритании Тереза Мэй.

Причиной банкротства люксовой марки стало ужесточение условий для розничной торговли наряду с увеличением платы за аренду и поднятия налогового бремени на недвижимость. Помимо этого, у L.K. Bennett образовалась задолженность компании House of Fraser, которая выпускает одежду. Она составляет порядка 548 тысяч долларов.

Сообщается, что две торговых точки пришлось закрыть в Лондоне, а три остальных в Шеффилде, Бристоле и Ливерпуле. Пока работы лишились только 55 сотрудников. Однако эта же участь грозит еще 445 работникам компании.

Как пишут издания Bloomberg и The Guardian, в магазинах L.K. Bennett часто покупали одежду, обувь и сумки герцогиня Кембриджская и Тереза Мэй. Отмечается, что премьер-министр приняла участие в съемке для американского издания Vogue в синем платье именно этого бренда.

Заметим, что это не первый раз, когда модные бренды терпят крах. Это же произошло с компанией Киры Пластининой, отец которой вложил в раскрутку бизнеса дочери 100 миллионов долларов. Со временем эта сумма выросла до 5 миллиардов долларов, но это не помогло – одежду перестали покупать и компания признала себя банкротом.

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Любимый бренд Кейт Миддлтон и Терезы Мэй L.K. Bennett объявил себя банкротом
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