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Седокова в честь 8 Марта опубликовала снимок «на грани»

Певица поделилась «постельным» фото.

Седокова в честь 8 Марта опубликовала снимок «на грани»
Анна Седокова. Фото: https://www.instagram.com/p/BuvYLpkgt-V/

Анна Седокова решила поздравить своих подписчиков с 8 Марта нестандартным образом. На своей страничке в соцсети она поделилась селфи, сделанном в спальне с зеркальным потолком. На нем звезда запечатлена на кровати, едва прикрытая простыней. При этом на обозрение публики она выставила свою «пятую точку».

Дополнили праздничный антураж лежащий на постели букет роз, торт и бутылка шампанского.

«С праздником, мои крошки! Люблю вас, мои самые красивые, умные, немного сумасшедшие и бесконечно женственные. И пусть у нас розы и «Кристалл» каждое утро», — подписала фото звезда.

Подписчики Анны разделились на два лагеря. Некоторые из них сочли снимок слишком откровенным и сравнили «филейную часть» артистки с «пятой точкой» Ким Кардашян.

«Слишком откровенное фото», «Не слишком ли откровенно?», «Как у Кардашьян», «Была любимой певицей. Но на эти фото тошно смотреть! Через чур откровенно! Больше показать нечего видимо… Отписываюсь!» — высказались они.

Однако нашлись и те, кто не увидел в фото никакой пошлости.

«А мне нравится это фото «на грани». Очень даже не пошло и эстетично. И вообще, кому если не ей? Она заслужила! Она сама себя сделала!», «Хороший комплект! С праздником!!!», «Вы здесь попу видите? А я вот обнаженный бок и не более того», «Смелость  — призвание королей! Эффектно!» — поддержали они Анну.

Скриншот: instagram.com/annasedokova/

Нашлись среди поклонников Седоковой и настоящие поэты, которые оставили ей поздравление в стихах:

С прекрасным праздником весны
Мы Вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы Вам желаем!

И солнце пусть Вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в Вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.

Когда вокруг звенит капель
И раздается птичек пение,
Почувствуйте весны приход
Примите наши поздравления!

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8 мартаАнна Седоковаобнаженные знаменитости

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Седокова в честь 8 Марта опубликовала снимок «на грани»
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