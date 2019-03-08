Алексей Макаров остался под впечатлением от колбасы в виде восьмерок в супермаркете

В Международный женский день многие звезды шоу-бизнеса, певцы на своих страничках в соцсетях поздравляют прекрасных дам с праздником 8 марта. Актер Алексей Макаров не выбился из этой череды. Правда, его «поздравление» получилось достаточно оригинальным и неожиданным. На своей страничке в социальной сети Instagram он разместил снимок колбасы в виде восьмерок, сделанный в одном из супермаркетов. «Это просто праздник какой-то. Маркетинг восьмого уровня», — отметил Макаров.

Интересно, что Алексей Макаров буквально несколько недель назад хвастался подарком, которые ему сделали на День защитника Отечества. Ему презентовали десять пар носков. «Тут даже комментировать особо нечего. Тихое писклявое счастье», — заметил тогда он.

Отметим, что Алексей Макаров популярный российский артист театра и кино. Он родился в семье актрисы Любови Полищук и артиста эстрады Валерия Макарова. Когда Алексею было всего четыре годика, его родители развелись. После этого он никогда не встречался с отцом. После школы Макаров поступил в ГИТИС со второй попытки. Известен широкой публики он стал после выхода картины «Личный номер», где сыграл главную роль.

Отметим, что Алексей Макаров трижды был официально женат. Последней на данный момент его супругой стала популярная актриса Мария Миронова. Этот брак просуществовал всего полтора года. Макаров в прекрасных отношениях с артистами «Квартета И». Он часто ездит с ними на гастроли.