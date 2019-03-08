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Эдгард Запашный подшутил над братом Аскольдом, который «банально» поздравил женщин с 8 Марта

Дрессировщик заявил, что ему интереснее снимать на камеру телефона тигра, чем своего родственника.

Эдгард Запашный подшутил над братом Аскольдом, который «банально» поздравил женщин с 8 Марта
Эдгард и Аскольд Запашные. Фото: КП/Александр Глуз

Знаменитые братья Эдгард и Аскольд Запашные не могли пройти мимо Международного женского дня и разместили в социальной сети Instagram поздравление с праздником. Причем Эдгард Запашный остался недоволен тем, как его брат поздравил дам.

«Дорогие женщины. Мы с тигром Рики поздравляем вас с праздником. Вы — наше все. Вы наши вторые половинки. Мы вас очень любим. Вы украшаете нашу жизнь. И сегодняшний день — это замечательный повод поздравить вас…», — заявил Аскольд Запашный.

В это время брат резко перевел камеру с брата на тигра. «Что ты делаешь?» — спросил Аскольд. «Да неинтересно как-то», — отметил Эдгард. Затем он снова навел камеру на брата, но тот опять начал повторять те же банальные слова. «Правда, неинтересно Аскольд. Тигр интересней», — заявил он.

Отметим, что братья Запашные регулярно подвергаются травле со стороны недоброжелателей и зоозащитников. Многие считают, что они издеваются над животными. В то же время Эдгард недавно заявил, что в России пора запретить гастроли цирка «Дю Солей». После этого многие сказали, что Запашный перегибает палку. Якобы ему самому пора прекратить выступать и издеваться над тиграми. Добавим, что кроме тигров у Эдгарда Запашного есть еще одна страсть. Он обожает единоборства. Не так давно он летал вместе с братом в США, где поддерживал бойца Федора Емельяненко.

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Аскольд ЗапашныйФедор ЕмельяненкоЭдгард Запашный

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Эдгард Запашный подшутил над братом Аскольдом, который «банально» поздравил женщин с 8 Марта
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