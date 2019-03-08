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Александр Васильев пожелал «неспокойной ночки каждой кошечке» 8 марта

Популярный историк моды записал очень оригинальное поздравление с праздником.

Александр Васильев пожелал «неспокойной ночки каждой кошечке» 8 марта
Александр Васильев/фото: globallook.com

Популярный российский историк моды Александр Васильев – личность очень своеобразная. Он любит обсуждать наряды звезд. Это, можно сказать, его главная страсть. Причем порой «на орехи» от него достается, казалось бы, признанным «иконам стиля». Но Васильев всячески подчеркивает, что для него не существует авторитетов и он может дать совет любой даме, как нужно правильно одеваться.

Между тем Васильев на своей страничке в социальной сети Instagram оставил крайне смешное и оригинальное поздравление с праздником всем российским девушкам. «С 8 марта всем кошечкам Васильева. Хорошего мартовского кота каждому. И каждой сегодня неспокойной ночки. Всю весну», — заявил он и при этом в свойственной только ему манере улыбнулся.

Отметим, что Александр Васильев, который много лет назад купил дом в Париже, не так давно признавался, что не чувствует себя французом. По его словам, годы, проведенные в столице Франции, его ни на каплю не изменили. «Конечно, я приобрел определенные манеры поведения, навыки речи, повседневные привычки. Но посади котенка в курятник, он петухом все равно не станет», — отмечал он.

Заметим, что одно из главных увлечений Васильева в жизни коллекционирование платьев. Недавно Примадонна отечественной сцены Алла Пугачёва сделала ему по-настоящему царский подарок. Она подарила звезде 14 платьев из своей коллекции, в которых исполнительница выступала еще при Советском Союзе.

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Тэги:

8 мартаАлександр ВасильевАлла Пугачева

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Александр Васильев пожелал «неспокойной ночки каждой кошечке» 8 марта
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