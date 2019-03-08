Хорватский вратарь Субашич знал, что Смолов будет бить пенальти «черпачком» на чемпионате мира

Нападающий сборной России и «Локомотива» Федор Смолов не забил пенальти в июле 2018 года в четвертьфинале чемпионата мира, исполнив «удар Паненки» или «черпачком», как его еще называют в России фанаты. После того промаха в решающий момент Смолов стал изгоем общества. Фанаты в открытую его возненавидели, обвинив в пижонстве. Игроку спустя какое-то время пришлось на всю страну извиниться перед болельщиками.

Между тем на воротах сборной Хорватии в тот момент находился голкипер клуба «Монако» Даниель Субашич. С этого сезона за французский клуб выступает и бывший полузащитник московского ЦСКА Александр Головин. Естественно, то после тренировок они порой поднимали в памяти события того матча.

По словам Головина, Субашич признался ему, что знал, как Федор Смолов будет исполнять пенальти. Он был просто уверен, что игрок именно так и пробьет. Головин переспросил Субашича, откуда у него была такая уверенность. На это хорватский вратарь заметил, что он думал, что нападающий ударит именно так. В тоже время Субашич признал, что если бы Смолову все же удалось в тот момент поразить ворота, то гол получился бы очень красивым, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сборная России смогла дойти до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира по футболу. Национальная команда после развала Советского Союза ранее никогда не добивалась такого выдающегося результата.