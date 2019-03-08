Сергей Лазарев анонсировал премьеру своей песни для музыкального конкурса «Евровидение»

В этом году от России на музыкальный конкурс «Евровидение», который пройдет с 14 по 18 мая в Израиле, отправится популярный певец Сергей Лазарев. Говорят, что в одну реку нельзя войти дважды. Лазарев постарается опровергнуть эти слова. На конкурсе он выступит уже во второй раз. Три года назад он занял третье место, однако в этом году рассчитывает выиграть.

На своей страничке в социальной сети Instagram Лазарев анонсировал премьеру песни, которую исполнит на «Евровидении». «Я очень надеюсь, что вы все полюбите эту песню так же сильно, как и я с первого раза, когда я ее послушал. Это новое путешествие для меня, и я так рад за него», — заявил Лазарев.

Отметим, что у российского певца серьезная группа поддержки, которая будет помогать ему штурмовать «европейскую высоту». Готовят исполнителя к конкурсу поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрос Контопулос.

На данный момент Лазарев является основным претендентом на победу в конкурсе в сводной таблице всех ведущих западных букмекерских контор. Конечно, этот факт вовсе не гарантирует ему победу, однако является явным свидетельством, что россиянин вполне может опередить всех. Кстати, пока единственным россиянином, которому покорился конкурс, стал в 2008 году Дима Билан. Тогда огромную поддержку ему оказала продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко. Кстати, именно после конкурса у Рудковской и Плющенко начался роман.