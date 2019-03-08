НОВОСТИ

Сергей Лазарев анонсировал премьеру своей песни для музыкального конкурса «Евровидение»

Композицию он представит на суд публики уже 9 марта.

Сергей Лазарев анонсировал премьеру своей песни для музыкального конкурса «Евровидение»
СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ/WWW.INSTAGRAM.COM/

В этом году от России на музыкальный конкурс «Евровидение», который пройдет с 14 по 18 мая в Израиле, отправится популярный певец Сергей Лазарев. Говорят, что в одну реку нельзя войти дважды. Лазарев постарается опровергнуть эти слова. На конкурсе он выступит уже во второй раз. Три года назад он занял третье место, однако в этом году рассчитывает выиграть.

На своей страничке в социальной сети Instagram Лазарев анонсировал премьеру песни, которую исполнит на «Евровидении». «Я очень надеюсь, что вы все полюбите эту песню так же сильно, как и я с первого раза, когда я ее послушал. Это новое путешествие для меня, и я так рад за него», — заявил Лазарев.

Отметим, что у российского певца серьезная группа поддержки, которая будет помогать ему штурмовать «европейскую высоту». Готовят исполнителя к конкурсу поп-король отечественной сцены Филипп Киркоров и греческий композитор Димитрос Контопулос.

На данный момент Лазарев является основным претендентом на победу в конкурсе в сводной таблице всех ведущих западных букмекерских контор. Конечно, этот факт вовсе не гарантирует ему победу, однако является явным свидетельством, что россиянин вполне может опередить всех. Кстати, пока единственным россиянином, которому покорился конкурс, стал в 2008 году Дима Билан. Тогда огромную поддержку ему оказала продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко. Кстати, именно после конкурса у Рудковской и Плющенко начался роман.

Вам может быть интересно:

«Как быстро летит время»: Лазарев поздравил Топалова с 16-летием их первого альбома Афиша Teleprogramma.pro: что послушать и посмотреть в Москве на Масленицу «Я долго его никуда не выводил»: Сергей Лазарев старался оградить сына от публичности

Тэги:

ЕвровидениеСергей ЛазаревФилипп Киркоров

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Сергей Лазарев анонсировал премьеру своей песни для музыкального конкурса «Евровидение»
Интересно?
Поделись с друзьями: