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Стас Михайлов опубликовал видеозапись с «сумасшествием», творящимся на его концертах

Поклонницы исполнителя готовы носить своего кумира на руках.

Стас Михайлов опубликовал видеозапись с «сумасшествием», творящимся на его концертах
Стас Михайлов/фото: Global Look Press

Известный исполнитель Стас Михайлов в тусовке шоу-бизнеса давно слывет мужчиной, который покорил не один десяток дамских сердец. На его концертах, как правило, собираются дамы «бальзаковского возраста», которые буквально боготворят исполнителя.

В социальной сети Instagram Михайлов тепло поздравил женщин с 8 марта, который у него ассоциируется с праздником весны. «Не даром весна ассоциируется с женщиной. Она такая же красивая, непредсказуемая и всегда долгожданная! Я желаю вам любви, радости и настоящего женского счастья!» — заметил популярный певец.

Между тем на опубликованной видеозаписи можно увидеть, какой «сумасшествие» творится на концертах Михайлова. Поклонницы активно снимают его на камеру сотового телефона, многие выходят на сцену и дарят музыканту цветы. Кто-то и вовсе приходит на выступления с плакатами исполнителя и стоя поет его прекрасные песни.

Отметим, что Стас Михайлов уже много лет счастлив в браке со своей супругой Инной. Девушка очень часто в социальных сетях рассказывает о перипетиях их отношений со Стасом. Она признается, что у них очень тяжело приходил так называемый «процесс притирки» друг к другу. Однако она совсем не ревнует его к поклонницам. Девушка прекрасно понимает, что это часть его взаимоотношений с дамами. Также Инна Михайлова отмечала, что о ней стали говорить после того, как она вышла замуж за звезду. Кстати, ранее Инна была замужем за знаменитым футболистом Андреем Канчельскисом, с которым прожила 15 лет. Их роман начинался ее со школьной скамьи, однако в итоге пара развелась.

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Стас Михайлов опубликовал видеозапись с «сумасшествием», творящимся на его концертах
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