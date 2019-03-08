Агутин поздравил женщин с 8 марта исполнением «Колыбельной» группы «Цветы»

Известный музыкант Леонид Агутин не прошел мимо празднования Международного женского дня – 8 марта. На своей страничке в социальной сети Instagram он исполнил куплет из знаменитой песни группы «Цветы» Стаса Намина «Колыбельная». В исполнении Агутина, надо признаться, композиция приобретает особое звучание и трогает до глубины души. «Какую песню спеть тебе, родная? Спи, ночь в июле только шесть часов. Тебя, когда ты дремлешь, засыпая. Я, словно, колыбель качать готов. Я, словно, колыбель качать готов. Спи, ночь в июле только шесть часов», — спел Агутин.

В конце поздравительного ролика Агутин адресовал теплые слова в адрес всех женщин: «Любимые наши. Дорогие. С праздником вас», — заметил музыкант.

Отметим, что Леонид Агутин уже много лет счастлив в браке с певицей Анжеликой Варум. Не так давно поползли слухи, что актер может расстаться со своей любимой женщиной. Популярному исполнителю даже пришлось выступать с официальным опровержением этой информации на своей страничке в социальных сетях. Агутин уже не раз отмечал, что Варум «женщина всей его жизни», рядом с которой он обрел душевное спокойствие.

Сам Агутин не так давно завершил запись песни со популярной в девяностых годах группой «Отпетые мошенники». Премьера композиции, как заметил музыкант, состоится в ближайшее время. В песне Агутин и «Отпетые мошенники» вспомнили, как жилось людям в лихих девяностых годах.