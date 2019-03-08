«Подумала, суровый мужчина»: Мельникова рассказала, какое впечатление на нее произвел Смольянинов при знакомстве

Известная актриса, звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова уже шесть лет живет с актером Артуром Смольяниновым. За это время пресса уже не раз разводила звезд. Поговаривали, что у Смольянинова большие проблемы с алкоголем. Между тем в декабре прошлого года у Мельниковой и ее мужа родился второй ребенок. Несмотря на это, уже в ближайшее время звезду можно будет увидеть в театре имени Ермолаевой, где она служит последние шесть лет.

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В последнее время Мельникова стала более открытой со своими пользователями в соцсетях. Не исключено, что это произошло из-за того, что у нее стало больше свободного времени. К примеру, она рассказала, что почувствовала, когда в первый раз увидела будущего мужа. «Подумала, серьезный мужчина. Через полгода мы расписались», — заявила звезда.

Рассказала Мельникова и еще несколько интересных фактов из своей биографии, о которых ранее никто из ее подписчиков не знал. К примеру, в детстве мама водила ее в музыкальную школу, где звезда играла на фортепиано. Ей это ужасно не нравилось. Вскоре педагоги посоветовали матери перевести девочку в танцевальный класс, иначе она могла ногами разбить пианино. Кстати, именно благодаря танцам она попала в кино.

Интересно, что звезда, когда активно играла в картинах, пыталась поступить в театральный вуз. Однако несколько эти попытки заканчивались неудачей. В юности она два года училась в восьмом классе, потому что прогуливала много уроков. В школе ее не брали в баскетбольную команду. Сейчас звезда из-за этого ненавидит командные виды спорта. По утрам она полощет рот кокосовым маслом. Это очень противная процедура, но Мельникова уверена, что полезная. Также актриса отметила, что не любит сидеть на диетах и краситься, сообщает портал hellomagazine.com.