НОВОСТИ

«Вера Холодная нервно курит в сторонке»: Лиза Боярская в образе «роскошной нэпменши» пожаловалась на плохую погоду в Петербурге

Поклонники не раз отмечали, что в образах начала ХХ века актриса выглядит необычайно гармонично.

«Вера Холодная нервно курит в сторонке»: Лиза Боярская в образе «роскошной нэпменши» пожаловалась на плохую погоду в Петербурге
Фото: страница Елизаветы Боярской в Instagram

Новым роскошным снимком поделилась на своей странице в Instagram актриса Елизавета Боярская. Звезда в очередной раз предстала перед своими подписчиками в образе начала ХХ века. На черно-белой фотографии звезда изображена полулежащей на небольшом диване в четном наряде: полупрозрачном томе и длинной, в пол, плиссированной юбке. У ног артистки стоит маленькая белая собачка.

«Нынче пасмурно в Петербурге. Можно спать до обеда», — подписала снимок актриса.

Многие поклонники признались, что сначала даже не узнали актрису. А потом принялись сравнивать ее то с Матой Хари, то с Айседорой Дункан, при этом отмечая, что «Вера Холодная нервно курит в сторонке». По словам комментаторов, такая прекрасная женщина как Елизавета Боярская, прекрасно вписывается в любую эпоху.

«Не разбивайте никому сердце, у всех оно только одно. Ломайте кости — их 206», — шутя, просит один из поклонников.

Напомним, актриса активно включилась не только в изысканные фотосессии, но и рабочий процесс в театре практически сразу после того, как во второй раз стала мамой уже второго сына.

Вам может быть интересно:

«Мы тебя очень любим»: Лиза Боярская опубликовала семейное фото с маминого дня рождения Лиза Боярская необычно поздравила старшего брата с днем рождения Елизавета Боярская рассталась с волосами ради возвращения на сцену

Тэги:

актрисаЕлизавета Боярскаяновый образ

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Вера Холодная нервно курит в сторонке»: Лиза Боярская в образе «роскошной нэпменши» пожаловалась на плохую погоду в Петербурге
Интересно?
Поделись с друзьями: