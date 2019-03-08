«Вера Холодная нервно курит в сторонке»: Лиза Боярская в образе «роскошной нэпменши» пожаловалась на плохую погоду в Петербурге

Поклонники не раз отмечали, что в образах начала ХХ века актриса выглядит необычайно гармонично.

Новым роскошным снимком поделилась на своей странице в Instagram актриса Елизавета Боярская. Звезда в очередной раз предстала перед своими подписчиками в образе начала ХХ века. На черно-белой фотографии звезда изображена полулежащей на небольшом диване в четном наряде: полупрозрачном томе и длинной, в пол, плиссированной юбке. У ног артистки стоит маленькая белая собачка.

«Нынче пасмурно в Петербурге. Можно спать до обеда», — подписала снимок актриса.

Многие поклонники признались, что сначала даже не узнали актрису. А потом принялись сравнивать ее то с Матой Хари, то с Айседорой Дункан, при этом отмечая, что «Вера Холодная нервно курит в сторонке». По словам комментаторов, такая прекрасная женщина как Елизавета Боярская, прекрасно вписывается в любую эпоху.

«Не разбивайте никому сердце, у всех оно только одно. Ломайте кости — их 206», — шутя, просит один из поклонников.

Напомним, актриса активно включилась не только в изысканные фотосессии, но и рабочий процесс в театре практически сразу после того, как во второй раз стала мамой уже второго сына.