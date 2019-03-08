Лариса Долина из-за проблем с суставами вынуждена отказаться от занятий пилатесом

Известная певица Лариса Долина на протяжении последних шести лет активно занималась пилатесом. Это специальная система физических упражнений, разработанная для людей после травм. Однако легендарной певице пришлось завязать на какое-то время с упражнениями. Дело в том, что у не возникли проблемы с руками. Исполнительнице не дает спокойной жизни болезнь, связанная с суставами. Певица заметила, что в последнее время ее состояние улучшилось, но до полного восстановления еще далеко.

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Между тем примерно через год певица намерена возобновить занятия пилатесом. Сейчас же у нее новое увлечение – небыстрая ходьба. У себя на даче исполнительница поставила беговую дорожку. В день она проходит по 6-10 километров. При этом Долина заметила, что порой ей сложно заставить себя заниматься спортом. Все-таки возраст дает о себе знать, но она продолжает занятия.

Есть у Долиной и еще одна мечта. Вместе с дочкой они хотели бы открыть собственный ресторан. Дело в том, что наследница исполнительницы — знатная кулинарка. Она готовит потрясающие блюда. Дома они вместе смотрят телеканал «Еда». Долина заметила, что дочь накрывает для нее прекрасные столы. Правда, певица соблюдает диету, поэтому много не кушает. Дочка на это не обижается, потому что прекрасно все понимает, сообщает «Собеседник».

Отметим, что недавно Лариса Долина предстала во всей красе на премьере фильма «Алита. Боевой ангел». В зале она появилась в обществе телеведущей Арины Шараповой, с которой дружит много лет. А вот молодого мужа Ильи Спицына около звезды в тот вечер не оказалось. Сразу же поползли слухи, что семейная жизнь певицы дала трещину.