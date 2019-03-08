Глава МИД Австрии хочет повторить танец с Владимиром Путиным

Накануне Международного женского дня в столице Австрии, Вене прошли праздничные мероприятии, во время одного из них глава внешнеполитического ведомства страны в очередной раз решила подразнить австрийскую прессу. Она заявила, что, вполне возможно, ей удастся еще раз потанцевать с Владимиром Путиным. Это может произойти уже на следующей неделе во время поездки Карин Кнайсль во время ее приезда в Москву, сообщает ТАСС.

«Он действительно хороший танцор», — отметила Кнайсль.

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Глава австрийского МИДа вспомнила также, что как-то раз ей довелось кружиться в танце со своим британским коллегой. Но такого яркого впечатления, как танец с российским лидером на своей свадьбе с Вольфгангом Майлингером, он не произвел.

Издание «Лента.ру» напоминает, что свадебное торжество президент с частным визитом посетил в прошлом году. А вот местная пресса все никак не может забыть тот случай, и припоминает своему высокому чиновнику при каждом удобном случае.