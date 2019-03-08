НОВОСТИ

Глава МИД Австрии хочет повторить танец с Владимиром Путиным

Впервые Карин Кнайсль довелось потанцевать с российским президентом в прошлом году.

Глава МИД Австрии хочет повторить танец с Владимиром Путиным
Фото: globallookpress.com

Накануне Международного женского дня в столице Австрии, Вене прошли праздничные мероприятии, во время одного из них глава внешнеполитического ведомства страны в очередной раз решила подразнить австрийскую прессу. Она заявила, что, вполне возможно, ей удастся еще раз потанцевать с Владимиром Путиным. Это может произойти уже на следующей неделе во время поездки Карин Кнайсль во время ее приезда в Москву, сообщает ТАСС.

«Он действительно хороший танцор», — отметила Кнайсль.

Глава австрийского МИДа вспомнила также, что как-то раз ей довелось кружиться в танце со своим британским коллегой. Но такого яркого впечатления, как танец с российским лидером на своей свадьбе с Вольфгангом Майлингером, он не произвел.

Издание «Лента.ру» напоминает, что свадебное торжество президент с частным визитом посетил в прошлом году. А вот местная пресса все никак не может забыть тот случай, и припоминает своему высокому чиновнику при каждом удобном случае.

Вам может быть интересно:

Владимир Путин подписал закон о запрете платы за национальный роуминг Игорь Матвиенко и Владимир Путин поговорили о поп-культуре и отмене рок-концертов «Год культуры»: исправительно-трудовой сериал, над которым смеялся Владимир Путин

Тэги:

Владимир ПутинГлава МИД АвстрииКарин Кнайсльсвадьбатанец

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Глава МИД Австрии хочет повторить танец с Владимиром Путиным
Интересно?
Поделись с друзьями: