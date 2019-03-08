Беременную жену короля Малайзии Оксану Воеводину заметили в обществе неизвестного мужчины в Москве

В начале нынешнего года стало известно, что «Мисс Москва 2015 года» Оксана Воеводина ждет ребенка от своего супруга короля Малайзии Мухаммада V Фариса. Малыш должен появиться на свет через несколько месяцев. Девушка, в последнее время уставшая от постоянных слухов о своей персоне, решила уйти из социальных сетей, чтобы о ней было, как можно меньше сплетен.

Между тем прекрасную особу, которая сейчас живет на родине мужа, недавно заметили в обществе неизвестного молодого человека в магазине «Азбука вкуса» в центре Москвы в районе улицы 1905 года. Очевидец рассказал, что молодые люди много времени провели в бакалейном отделе. Они выбирали для себя булочки. Оксана постоянно хваталась за живот и держалась за руку молодого человека. Мужчина, по признанию очевидца, очень видный молодой человек. Он трепетно заботился о модели. Помогал нести ей пакеты с едой. Когда они покинули магазин, то сели в белый Porsche Cayenne и укатили в неизвестном направлении.

Заметим, что у короля Малайзии уже была супруга. Однако с ней у него детей не было. А вот Оксана Воеводина достаточно быстро забеременела от королевской особы. Интересно, что наблюдается звезда в одной из немецких клиник. Вместе с мужем их видели в одном из германских центров планирования семьи.

История Оксаны Воеводиной, чем-то похожа на сказку «Золушка». Она родилась в самой простой российской семье. Ее папа врач, а мама композитор. Детство она провела в Ростове-на-Дону. У девушка модельная внешность, поэтому она в юном возрасте решила покорять подиумы. В 2015 году после победы на конкурсе «Мисс Москва» к ней пришла всероссийская слава, сообщает портал «СтарХит».

Отметим, что в начале этого года Оксана Воеводина устроила чуть ли не войну со своими подписчиками в социальных сетях. Дело в том, что на ее страничке было много гневных комментариев. Хейтеры были уверены, что девушка вышла замуж по расчету. Якобы она повелась на огромные деньги монархической особы. В какой-то момент красавица не выдержала и ответила пользователям. Она заметила, что завистникам стоит помолчать, чтобы не захлебнуться в собственной желчи. Также она выразила благодарность, кто в этот непростой момент смог сохранить лицо и поддержал звезду. По ее словам, адекватных людей в современном мире все-таки больше. Именно после этого Воеводина решила «уйти в тень» и не тратить свои нервные клетки на выяснение отношений с неадекватными людьми.