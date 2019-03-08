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Лариса Долина собирается открыть кошачий приют

Сейчас певица ищет инвестора для своего проекта.

Лариса Долина собирается открыть кошачий приют
фото: globallook.com

Лариса Долина – известная кошатница. Она просто обожает этих домашних животных и жизни своей без них даже представить не может. Как признается звезда, если бы ей позволяли условия, то вместо трех кошек, которые сейчас обитают в доме Ларисы Долиной, она завела бы как можно больше этих домашних животных.

Причем первой пушистой обитательницей дома звезды стала кошка, которую она нашла улице. По словам артистки, эта кошка родила шестерых котят, пять из которых певица раздала знакомым, а одну оставила у себя. Потом приплод принесла и она. Так что, признается Долина, на сегодняшний день ей удалось пристроить уже с десяток котят.

Певица особенно подчеркивает, что люди брали к себе питомцев не потому, что их отдала звезда. Знакомые Ларисы уверены, что обычные дворовые кошки более умные и преданные, чем породистые.

Сейчас Долина занимается поисками инвестора, чтобы организовать приют для кошек, в котором животные могли бы не только жить, но лечиться. Певица признается, что найти желающего инвестировать в социальное предприятие не так просто, пишет «Собеседник».

Пока же звезда проводит творческие эксперименты. Например, не так давно на концерте «О чем говорят мужчины» она спела дуэтом с Владимиром Кристовским песню «Проститься».

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Лариса Долина собирается открыть кошачий приют
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