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Объявивший о расставании с супругой муж Собчак готов ответить на любые вопросы поклонников

Он признался, что хочет провести праздничный вечер 8 марта со своими фанатами.

Объявивший о расставании с супругой муж Собчак готов ответить на любые вопросы поклонников
Ксения Собчак с мужем/КП/Владимир Веленгурин

Слухи, которые витали в воздухе несколько последних месяцев подтвердились. Светская львица Ксения Собчак и ее супруг официально объявили в социальных сетях, что уже давно не живут вместе. При этом они не собираются делить ребенка или имущество.

На своей страничке в социальной сети Instagram муж Ксении Собчак между тем сделал довольно интересное признание. Он готов провести праздничный день 8 марта в обществе своих поклонников и ответить на все интересующие их вопросы. Общение будет проходить сразу в двух социальных сетях Facebook и Одноклассниках. Начало откровенного разговора в 17.00 по московскому времени. Можно не сомневаться, что муж Ксении Собчак расскажет много интересных подробностей о том, почему они все-таки расстались с супругой, с которой у них была такая счастливая семья.

Муж Ксении Собчак подчеркнул, что для него день 8 марта является любимым праздником. Даже Новый год и собственный день рождения он так не любит. Все потому, что дамы в этот день улыбаются, в городе витает запах цветов, а мужчины в этот день выглядят свежее и подтянутее.

Как теперь сложится личная жизнь двух звёздных персон остается только гадать. Ксении Собчак, например, приписывают в последнее время роман с режиссером Константином Богомоловым. Из-за этого даже был громкий скандал, когда муж светской львицы выяснял не так давно с режиссёром отношения.

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Объявивший о расставании с супругой муж Собчак готов ответить на любые вопросы поклонников
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