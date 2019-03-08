Из-за мошенников Татьяна Веденеева лишилась дорогой квартиры

Недавно в студии программы «Секрет на миллион» побывала известная и любимая многими поколениями жителей Советского Союза ведущая программы «Спокойной ночи, малыши!» и актриса Татьяна Веденеева. Звезда телевидения откровенно ответила на не самые простые и удобные вопросы ведущей Леры Кудрявцевой.

Так, телеаудитории Веденеева поведала об отношениях с сыном, которого в детстве часто оставляла, чтобы уложить в кроватки детей всего СССР. Когда Дмитрий вырос, он стал литератором, отучившись в Великобритании. Вернувшись в Москву, получил экономическое образование, открыл компанию по мониторингу СМИ, а потом снова вернулся в Англию.

Татьяна раскрыла некоторые тайны своей личной жизни, в том числе и о том, почему распалась ее семья с бизнесменом Юрием Бегаловым, ради которой ведущая бросила телевидение и уехала жить за границу. Через 15 лет брака, в 2009 году, супруги развелись – Веденеева не смирилась с изменами мужа и ребенком, родившимся «на стороне».

Кроме того, звезда показала телезрителям заграничную недвижимость, которой она владеет, и свой подмосковный дом. При этом, Татьяна Веденеева призналась, что ране она оказалась в руках мошенников, которые оставили ведущую без квартиры, стоимость которой оценивается в несколько десятков миллионов рублей, отмечает сайт кр.ru.

Напомним, несколько дней назад актриса на своей странице в Instagram рассказала о малоприятном случае, случившимся в театре «Школа современной пьесы», где служит Татьяна. В силу обстоятельств руководству театра пришлось заменить спектакль, на который уже были проданы билеты. С облегчением актриса замечает, что все обошлось, и тухлыми яйцами артистов никто не закидывал.