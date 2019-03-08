Григорий Лепс запустил производство премиальной водки

Деятельному и талантливому певцу Григорию Лепсу стало тесно в узкой сфере шоу-бизнеса, и он решил найти применение своим силам в производстве продуктов питания и крепких напитков.

Накануне агентству городских новостей «Москва», артист рассказал, что компания, совладельцем которой он является, уже производит премиальный крепкий напиток под брендом Leps. Стоимость одной бутылки будет начинаться от одной тысячи рублей. Лепс подчеркивает, что в сравнении со стоимостью виски, например, цена это невысокая. При этом экспортный, суперпремиальный вариант водки будет стоить несоизмеримо дороже. За одну бутылки звезда планирует выручать несколько тысяч долларов.

Кроме того, уже осенью этого года на прилавках супермаркетов и торговых сетей должны появиться фермерские продукты, которые будут продаваться под брендом «Хлебосольное подворье Григория Лепса». Россияне смогут полакомиться солеными томатами и огурцами, сырами, творогом, различными закусками и другими продуктами, сообщает «Интерфакс».

Напомним, эти два проекта не первые в бизнес-интересах звезды отечественной эстрады. Так, несколько дней назад певец на своей странице в Instagram зазывал москвичей и многочисленных гостей столицы в свой новый ресторан, который артист открыл в партнерстве с другим певцом – Эмином Агаларовым.