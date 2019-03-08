НОВОСТИ

Григорий Лепс запустил производство премиальной водки

Кроме того, певец занялся выпуском фермерской продукции.

Григорий Лепс запустил производство премиальной водки
Григорий Лепс / фото: globallook.com

Деятельному и талантливому певцу Григорию Лепсу стало тесно в узкой сфере шоу-бизнеса, и он решил найти применение своим силам в производстве продуктов питания и крепких напитков.

Накануне агентству городских новостей «Москва», артист рассказал, что компания, совладельцем которой он является, уже производит премиальный крепкий напиток под брендом Leps. Стоимость одной бутылки будет начинаться от одной тысячи рублей. Лепс подчеркивает, что в сравнении со стоимостью виски, например, цена это невысокая. При этом экспортный, суперпремиальный вариант водки будет стоить несоизмеримо дороже. За одну бутылки звезда планирует выручать несколько тысяч долларов.

Кроме того, уже осенью этого года на прилавках супермаркетов и торговых сетей должны появиться фермерские продукты, которые будут продаваться под брендом «Хлебосольное подворье Григория Лепса». Россияне смогут полакомиться солеными томатами и огурцами, сырами, творогом, различными закусками и другими продуктами, сообщает «Интерфакс».

Напомним, эти два проекта не первые в бизнес-интересах звезды отечественной эстрады. Так, несколько дней назад певец на своей странице в Instagram зазывал москвичей и многочисленных гостей столицы в свой новый ресторан, который артист открыл в партнерстве с другим певцом – Эмином Агаларовым.

Вам может быть интересно:

Григорий Лепс не собирается кормить будущего зятя Закулисье шоу Светланы Лободы: другая реальность и звездные гости — Пугачева, Малахов, Лепс Представитель Гуцериева и Лепс назвали отказ Крида выйти на сцену оскорбительным

Тэги:

Григорий Лепспевецпремиальная водкапроизводствофермерские продукты

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Григорий Лепс запустил производство премиальной водки
Интересно?
Поделись с друзьями: