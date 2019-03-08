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«Будьте красивыми, как юноша на этом фото!»: Сергей Жуков оригинально поздравил женщин с 8 марта

Певец признался, что очень хотел отметить праздник как-нибудь особенно.

«Будьте красивыми, как юноша на этом фото!»: Сергей Жуков оригинально поздравил женщин с 8 марта
Сергей Жуков/фото: globallook

Накануне 8 марта мужчины, как правило, ломают голову, как бы пооригинальней  поздравить любимых женщин с весенним праздником. И звезды – не исключение. Например, солист группы «Руки вверх» признался на своей странице в Instagram, что тоже очень долго думал над поздравлением, хотел приготовить для своих подписчиц нечто особенное. Но, мол, так ничего и не придумал.

Зато, как признался артист в соцсети, ему попалась на глаза старая архивная фотография, на которой Сергей изображен еще совсем юным и стройным мальчиком.

«Будьте всегда красивыми, нежными и соблазнительными, как милый юноша на этом фото! Люблю вас! С праздником!», — пожелал певец.

А вот представительницы прекрасного пола из числа подписчиц категорически не согласились со своим кумиром, который почему-то засомневался в оригинальности поздравления, назвав презент певца «лучшим».

«Это прям бомбическое поздравление! Спасибо, Сергей!» — восклицает одна из них.

Кстати, не так давно певец рассказал о том, как он воспитывает свих детей. Выяснилось, что Жуков – довольно строгий папа. Например, у сына первый мобильный телефон появился, когда ему было 10 лет. Не планирует спонсировать своих детей музыкант и в том случае, если они сами захотят строить свою музыкальную карьеру, пишет издание «Дни.ру».

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8 мартаоригинальное поздравлениепевецРуки Вверх!Сергей Жуков

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«Будьте красивыми, как юноша на этом фото!»: Сергей Жуков оригинально поздравил женщин с 8 марта
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