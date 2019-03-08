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Дмитрий Нагиев признался, что ненавидит 8 марта

Актер назвал праздник расцветом мужского самолюбования и женских надежд.

Дмитрий Нагиев признался, что ненавидит 8 марта
Фото: Global Look Press

У противников Международного женского дня – 8 марта достаточно противников, по мнению которых, вспоминать о женщинах и признаваться им в любви нужно не один раз в году, а каждый день.

Как выяснилось, среди приверженцев этой точки зрения и популярный актер и шоумен Дмитрий Нагиев. Об этом он написал в праздничный день на своей странице в социальной сети Instagram. По глубокому убеждению звезды, именно 8 марта буйно расцветают мужское самолюбование и женские надежды.

«Я ненавижу 8 марта», — признается звезда.

Вместе с тем, актер пожелал прекрасным дамам, что рядом с ними был мужчина, который не ждет одного дня, а делает праздник из всей жизни. Свою откровенную публикацию Дмитрий Нагиев подписал довольно оригинально: «президент ассоциации матерых гетеросексуалов».

Такое отношение к празднику поддержали многочисленные подписчики и подписчицы на аккаунт звезды, называя Дмитрия Нагиева «редким экземпляром настоящего мужчины» и нахваливая за точные слова.

Но все же, нашлись и те, кому слова артиста не понравились. Они отмечают, что 8 марта — такой же прекрасный день, как и другие, и желают, чтобы и все остальные дни в жизни дам был таким же, как 8 марта.

Напомним, это далеко не первый провокационный пост артиста в соцсетях. Ранее он буквально сразил своих фанатов снимком со спущенными штанами. Как отмечает сайт «Дни.ру», на эту публикацию довольно резко отреагировал сын Дмитрия Нагиева Кирилл. Позже шоумен удалил эту скандальную публикацию.

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Дмитрий Нагиев признался, что ненавидит 8 марта
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