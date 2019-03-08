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Ксения Собчак и ее муж официально заявили о расставании

Свои отношения некогда счастливые супруги прокомментировали в Instagram.

Ксения Собчак и ее муж официально заявили о расставании
Фото: страниц Ксении Собчак в Instagram

Ксения Собчак и ее супруг решили окончательно расставить все точки над «i». После бесчисленных публикаций о разрыве звездной пары, слухов о личной жизни звезд и возможных новых романтических привязанностях, они выступили с официальным заявлением о своих отношениях.

Каждый из супругов 8 марта опубликовал на своей странице в Instagram текст, в котором говорится, что публично комментировать свои отношения их заставляют многочисленные спекуляции на эту тему.

По словам звезд, они уже весьма давно живут отдельно каждый своей жизнью. Верность друг другу они сохраняли до тех пор, пока жили вместе. Супруги не делят имущество и, тем более, ребенка, которого, как заверяют звезды, они продолжают растить, как любящие родители.

Напомним, история разрыва, по крайней мере в СМИ, началась после того, как Собчак стали замечать в обществе режиссера Константина Богомолова. Вскоре произошел случай, подтвердивший догадки светских сплетников о том, что в звездной семье не все так ладно — супруг Собчак избил Богомолова недалеко от одного из московских ресторанов, отмечает РИА Новости. После этого Ксения и ее муж отписались друг от друга в социальных сетях.

Кстатисам известный режиссер в это время был уже свободен от отношений со своей бывшей женойактрисой Дарьей Морозс которой они прожили восемь летВ этом браке у них родилась дочь, пишет издание StarHit.

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Ксения Собчак и ее муж официально заявили о расставании
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