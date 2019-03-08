Из наркологической клиники Стаса Пьехи в Москве украли больше миллиона рублей

Популярный певец Стас Пьеха до сих пор переживает из-за ЧП, которое произошло в его наркологической клинике накануне 23 февраля. Тогда злоумышленники вынесли оттуда больше миллиона рублей, которые были предназначены для арендной платы и частичной выплаты заработной платы персоналу.

Певец уверен, что сделали это те, кто хорошо знает и работу его клиники, и расположение кабинетов в ней

«Все было выверено. Это не мог быть какой-то случайный залетный гастролер, воришка или тот же наркоман, которого кумарило», — рассказал артист журналистам «Пятого канала».

Злоумышленник, между тем, пока не найдены. Но чтобы работа медицинского учреждения звезды не была парализована, Пьехе пришлось внести в кассу свои собственные средства.

Как отмечает издание StarHit, клиника Стаса впервые открыла свои двери нуждающимся в помощи людям в 2015 году. Так артист, когда-то сам страдавший от наркотической зависимости, реализовал свои внутренние запросы – помогать освободиться от наркотиков тем, кто попал в беду, и мечтает о свободной и «чистой» жизни.

Напомним, сегодня 38-летний певец успешно реализовывает свою музыкальную карьеру и налаживает личную жизнь, о которой, впрочем, старается не распространяться. Но не так давно певец признался, что сейчас он учится быть отцом для своего сына, с которым звезда старается общаться, как можно чаще.