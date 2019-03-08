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Ольга Бузова в стиле Волочковой попыталась заинтриговать поклонников, показывая своего «возлюбленного» частями

Поклонники певицы быстро раскрыли попытку звезды напустить тумана.

Ольга Бузова в стиле Волочковой попыталась заинтриговать поклонников, показывая своего «возлюбленного» частями
Фото: https://www.instagram.com/buzova86/

В общении со своими поклонниками в социальных сетях Ольга Бузова, похоже, решила использовать прием, который приносит успех другой скандальной звезде, Анастасии Волочковой, публикующей снимки своего нового возлюбленного частями: то руку, то ногу, то часы.

Вслед за своей коллегой популярная ведущая и певица решила поинтриговать своих фанатов тем, что опубликовала на своей странице в Instagram снимок с мужчиной в мешковатой красной толстовке. Он приобнимает звезду за талию, Ольга же при этом счастливо улыбается.

«Я еще никогда так сильно не ждала 8 марта. До начала истории всего один… поцелуй на балконе», — прокомментировала свой пост певица.

Поклонники, вместо того, чтобы порадоваться за своего кумира, начали иронизировать, мол, свершилось – Ольга нашла то, что искала 16 лет. И, конечно, стали выдвигать версии, кем может быть изображенный на снимке мужчина. Имен, впрочем, не так уж и много, но большая часть из них применительно к Ольге, звучит несколько фантастически.

Так, некоторые предположили, что это Элджей или Джиган. Более реалистично выглядит версия с резидентом Comedy ClubТимуром Батрутдиновым, с которым, по слухам, Бузову не так давно связывали некоторые романтические отношения.

Однако, большинство подписчиков уверено – парень на фотографии молодой рэпер Леша Свик. Потому и попытку Ольги Бузовой напустить тумана они назвали «интригой для дебилов».

«Короче, они трек вместе записали, расходимся», — пишет один из подписчиков, отметая тем самым возможность личной симпатии между ведущей и исполнителем.

«Она собирается записать песню с Лешой Свиком под названием «Поцелуй на балконе». Не ведитесь, это все блеф, нету у нее никого. С таким характером только интриги плести, точка», — призывает другой комментатор.

«Свик это…даже у него в инсте есть такой балахон, да и Бузова ему поцелуйчики шлет в комментарии», — со знанием дела пишет один из фанатов.

Напомним, не налаженная личная жизнь после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым всегда была «больной темой» у Ольги Бузовой. Среди ее песен много композиций, посвященных неудавшимся отношениям или неразделенной любви. Да и в жизни певица не скрывает, что мечтает найти сильного и достойного мужчину.

Ради этого она даже поучаствовала в проекте «Замуж за Бузову». Однако, как известно, отношения с победителем шоу Денисом Лебедевым, так и не сложились. А совсем недавно, пишет издание «Вокруг ТВ», звезда очень расстроилась тем, что не смогла поймать букет невесты на свадьбе Доминика Джокера. Ведь пойманные цветы, согласно поверью, сулили бы Ольге скорое замужество.

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8 мартаИнстаграминтригаОльга Бузова

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Ольга Бузова в стиле Волочковой попыталась заинтриговать поклонников, показывая своего «возлюбленного» частями
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