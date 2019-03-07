Хлои Кардашян сняла маленькую дочь в окружении сумок стоимостью 154 тысячи долларов

Аксессуары бренда Birkin – удовольствие не из дешевых. Обладательница даже одной такой сумочки может по праву считать себя особой не только модной, но и весьма состоятельной. Однако соперничать с Хлои Кардашян в этом вопросе – занятие точно бесполезное. Звезда реалити-шоу доказала это в очередной раз.

больше по теме Хлои Кардашьян показала подросшую дочь Около четырех месяцев назад Хлои Кардашьян впервые стала мамой. Накануне она порадовала поклонников новым снимком подросшей дочки.

На своей страничке в соцсети она поделилась снимком маленькой дочери Тру. На нем девочка запечатлена в окружении дизайнерских сумок Birkin. На фото их можно насчитать 14 штук и, судя по всему, это лишь малая толика того, что попало в кадр.

По всей видимости, Хлои буквально понимает лозунг «Все лучшее – детям», так как с пеленок приучает свою наследницу ко всему самому-самому.

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Если взять самый грубый расчет, исходя из того, что сумки от Birkin стоят не меньше 11 тысяч долларов (в то время как цена некоторых экземпляров может достигать и 200 тысяч долларов), то малышка сидит в окружении аксессуаров, стоимостью 154 тысячи долларов как минимум.

Стоит отметить, что расточительностью по отношению к своим чадам страдает не только Хлои, но и ее сестрица Кайли Дженнер с мужем. Не так давно она устроила вечеринку для своей годовалой дочери Сторми. Гостей наследницы ждал настоящий тематический парк с аттракционами.

Ее супруг Тревис Скотт также не стал мелочиться и презентовал своей малышке ни много ни мало, а ювелирное украшение.

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С учетом того, что 12 апреля дочери Хлои исполнится год, интересно будет узнать, какие подарки подарят ей ее мама и папа Тристан Томпсон, если, конечно, его простят и допустят к ребенку после очередной измены.

Отметим также, что на фото, которое выложила Хлои, Тру снята четыре месяца назад.