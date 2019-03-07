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Ани Лорак не боится испортить фигуру итальянской пастой

Певица поинтересовалась у поклонников, какое у них любимое блюдо.

Ани Лорак не боится испортить фигуру итальянской пастой
Ани Лорак / Global Look Press

Ани Лорак в преддверии Международного женского дня решила побаловать себя итальянской пастой. Именно такие фотографии певица разместила на своей странице в социальной сети Instagram и призналась, что иногда она может побаловать себя вкусной пастой.

«Иногда можно побаловать себя вкусной пастой. А какое ваше любимое блюдо?», — поинтересовалась артистка у своих подписчиков.

Вкусы поклонников разделились — каждый назвал свое любимое блюдо, однако большинство подписчиков сошлись во мнении, что на снимках их любимая певица выглядит просто восхитительно.

«Вы превосходны», «Ты просто красивая как королева», «Ани Лорак вы просто прекрасны», «Каролина, очень нравится ваш стиль!», «Господи вы даже с обычными спагетти шикарно выглядите», — признались подписчики в комментариях.

Стоит отметить, что многие написали, что их любимое блюдо борщ. Сама Ани Лорак недавно признавалась в комментариях в своем Instagram, что она борщ — это ее фирменное блюдо.

Комментарии
Комментарии / www.instagram.com/anilorak/

Несмотря на свои пристрастия в еде, певица поддерживает себя в форме, чем не перестает хвастаться в Сети. Так, недавно она опубликовала серию снимков, где она предстала в коротком топе и мини-шортах с высокой талией. На кадрах видно, что любовь к еде никак не сказывается на фигуре Ани Лорак.

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Ани Лорак не боится испортить фигуру итальянской пастой
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