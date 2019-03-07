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Полиция арестовала вломившегося в дом Тейлор Свифт навязчивого фаната

Роджер Альварадо уже второй раз пытался проникнуть в жилище звезды. Первый раз он совершил преступление в апреле 2018 года.

Полиция арестовала вломившегося в дом Тейлор Свифт навязчивого фаната
Тейлор Свифт. Фото: Global Look Press

Тейлор Свифт снова стала объектом пристального внимания своего фаната, который уже был осужден на полгода за преследование звезды. Рождер Альварадо был арестован рано утром 7 марта в 2:20, когда пытался проникнуть в апартаменты звезды, сообщает источник.

Когда прибыла полиция, дверь была открыта и вскоре они обнаружили Альварадо, который рыскал по дому. Копы заявили, что злоумышленник приставил лестницу, чтобы залезть сзади здания через окно, предварительно разбив его бетонным камнем. Около двери он оставил системный блок.

Свифт, у которой имеется защитное предписание против Альварадо, в том момент дома не было. Преступнику предъявлены обвинения в преследовании, взломе, тяжком оскорблении суда за нарушение защитного предписания, преступное причинение ущерба и применения орудий для взлома.

22-летнего фанатика суд приговорил к шести месяцам тюрьмы лишь в прошлом месяце за то, что тот вломился в этот же дом в апреле 2018 года. В тот раз копы нашли его спящем в постели звезды, хотя в тот момент она еще не переехала в трехэтажный особняк стоимостью 18 миллионов долларов. Альварадо также принял там душ.

Таким образом Альварадо нарушил условия испытательного срока, который он должен был отбывать во Флориде наряду с прохождением программы по психическому здоровью, пишет Page Six.

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взломпреследовательТейлор Свифт

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Полиция арестовала вломившегося в дом Тейлор Свифт навязчивого фаната
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