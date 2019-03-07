«Те, у кого мальчик и девочка, знают: ты ведешь себя, как двойной агент»: Павел Воля рассказал о воспитании детей

Артист рассказал, как он изменился после рождения своих наследников.

Совсем скоро, 14 марта, Павел Воля отметит сорокалетие. К этому возрасту артист многого достиг — его имя знает почти каждый россиянин, у него прекрасная семья. С женой Ляйсан Утяшевой они воспитывают двух замечательных детей — трехлетнюю дочку Софию и пятилетнего сына Роберта.

Юморист признается, что дети являются для него неисчерпаемым источником вдохновения. Он также рассказал о том, как ему пришлось измениться после рождения своих наследников.

«Раньше я был без тормозов. Дрался со всеми подряд: из-за косых взглядов, плохих слов. Сейчас так не буду делать. Никаких драк, на мне очень много ответственности!» — приводит слова Павла Воли журнал «7 дней».

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Шоумен также отметил, что с мальчиком ему, конечно, проще, чем с девочкой. С дочкой он должен совмещать в себе и отца, и бабушку.

Говоря о разницы в воспитании мальчика и девочки, Павел Воля сравнил себя с двойным агентом.

«Те, у кого в семье мальчик и девочка, знают: ты ведешь себя, как двойной агент. Две разные информации говоришь в две разные стороны», — рассказал юморист. Он привел шуточный пример, что дочь будет учить целомудрию, а сына — брать от жизни все.

Павел Воля старается проводить с семьей как можно больше времени. В начале января он возил своих домочадцев на Мальдивы, а в конце января с супругой отправился в Новую Зеландию.