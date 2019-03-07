Знаменитая советская певица Александра Стрельченко без сознания госпитализирована в больницу

Именно ее голос звучал в фильме «Война и мир», а слушателям она навсегда запомнилась своими песнями «Подари мне платок», «Кудрявая рябина».

В Москве медики госпитализировали известную советскую певицу Александру Стрельченко. Карету скорой помощи исполнительнице вызвали родственники, которые обнаружили женщину без сознания. Пока о состоянии ее здоровья не сообщается, никаких новостей от медиков не поступало.

Состояние здоровья певицы пошатнулось несколько лет назад. В 2017 году любимая исполнительница Никиты Хрущева и Леонида Брежнева, почувствовала себя плохо. Женщина жаловалась на боль и перестала узнавать окружающих. Вскоре врачи поставили неутешительный диагноз: нарушение мозгового кровообращения. К осени диагноз дополнили болезнью Паркинсона.

В 90-е годы исполнительница вместе с супругом Владимиром Морозовым угодила в страшную аварию. ДТП не прошло бесследно, начались многочисленные проблемы со здоровьем, боли по всему телу, а потом инсульт. Уже много лет Александра Стрельченко не дает о себе знать, сама артистка как-то объяснила, что не хочет общаться с прессой и демонстрировать свои свежие снимки. «Хочу, чтобы меня запомнили красивой»,— как-то обмолвилась звезда, пишет сайт Dni.ru.

Поговаривают, что состояние здоровья певицы сильно ухудшилось после ссоры со своей ученицей, которой исполнительница завещала квартиру стоимостью 12 миллионов рублей. В чем именно состоял конфликт неизвестно, но договор женщины расторгли, а исполнительница песен «Подари мне платок», «Кудрявая рябина», «Когда б имел златые горы» обмолвилась, что жалеет о том, что не стала матерью.

Известность к народной артистке РСФСР Александре Стрельченко пришла после исполнения композиций в фильмах «Война и мир», «Пришел солдат с фронта». Именно ее называли королевой народной песни, пишет портал argumenti.ru.

Медики всего мира давно пытаются разгадать механизм лечения болезней Альцгеймера и Паркинсона. Недавно группа международных ученых смогла отследить механизм замещения утраченных нейронов. Именно они уничтожаются при данных заболеваниях. Метод дает возможность «вырастить» биоматериал из других тканей организма, сообщает телеканал «360». Пока рано давать прогнозы, но не исключено, что именно данное открытие поможет победить болезнь.