Семье Люка Перри пришлось согласиться на отключение его от аппарата жизнеобеспечения

Актер умер после обширного инсульта, так и не приходя в сознание.

Стали известны подробности смерти Люка Перии. Звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» был госпитализирован 27 февраля, после того как дома у него случился обширный инсульт. Его доставили в больницу, где он скончался так и не придя в сознание после сильнодействующих седативных средств.

Источники, близкие к семье покойного, рассказали, что его родным пришлось принимать тяжелое решение об отключении его от аппарата жизнеобеспечения спустя пять дней. Близкие Люка надеялись, что смогут его «вытащить» из искусственной комы в течение 48 часов, но к несчастью, он так и не пришел в сознание, пишет US Magazine.

Представитель Люка объявил о смерти артиста в понедельник, 4 марта, сообщив, что Перри умер в окружении своих близких — невесты Мэдисон Бауэр, детей Джека и Софи и своей экс-супруги Рэйчел Шарп.

Смерть Люка потрясала его коллег. Шеннен Доэрти, которая снималась с ним в «Беверли-Хиллз», опубликовала горестный пост. «Вчера утром у меня был телефонный звонок, который опустошил меня», — написала 47-летняя актриса.

«Я пытаюсь смириться с этой потерей и очень переживаю. Но я всем сердцем с его семьей и друзьями, чью жизнь (и мою) он осветил светом. Переварить это сейчас просто невозможно», — добавила она.

Свою публикацию актриса сопроводила снимком с Люком, который был сделан за несколько дней до его смерти, а также кадрами из сериала, где они играли Бренду и Дилана.