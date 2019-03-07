НОВОСТИ

Семье Люка Перри пришлось согласиться на отключение его от аппарата жизнеобеспечения

Актер умер после обширного инсульта, так и не приходя в сознание.

Семье Люка Перри пришлось согласиться на отключение его от аппарата жизнеобеспечения
Люк Перри. Фото: Global look Press

Стали известны подробности смерти Люка Перии. Звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210» был госпитализирован 27 февраля, после того как дома у него случился обширный инсульт. Его доставили в больницу, где он скончался так и не придя в сознание после сильнодействующих седативных средств.

Источники, близкие к семье покойного, рассказали, что его родным пришлось принимать тяжелое решение об отключении его от аппарата жизнеобеспечения спустя пять дней. Близкие Люка надеялись, что смогут его «вытащить» из искусственной комы в течение 48 часов, но к несчастью, он так и не пришел в сознание, пишет US Magazine.

Представитель Люка объявил о смерти артиста в понедельник, 4 марта, сообщив, что Перри умер в окружении своих близких — невесты Мэдисон Бауэр, детей Джека и Софи и своей экс-супруги Рэйчел Шарп.

Смерть Люка потрясала его коллег. Шеннен Доэрти, которая снималась с ним в «Беверли-Хиллз», опубликовала горестный пост. «Вчера утром у меня был телефонный звонок, который опустошил меня», — написала 47-летняя актриса.

«Я пытаюсь смириться с этой потерей и очень переживаю. Но я всем сердцем с его семьей и друзьями, чью жизнь (и мою) он осветил светом. Переварить это сейчас просто невозможно», — добавила она.

Свою публикацию актриса сопроводила снимком с Люком, который был сделан за несколько дней до его смерти, а также кадрами из сериала, где они играли Бренду и Дилана.

Вам может быть интересно:

Сын Люка Перри снялся с боя по реслингу после смерти отца Люк Перри: от дорожного рабочего до звезды сериала «Беверли-Хиллз 90210» Люк Перри всегда брал в полет пару воздушных шариков

Тэги:

Люк Перриподробностисмерть

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Семье Люка Перри пришлось согласиться на отключение его от аппарата жизнеобеспечения
Интересно?
Поделись с друзьями: