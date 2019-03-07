Ким Кардашян в полупрозрачном леопардовом боди появилась на модном показе в Париже

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян (Kim Kardashian) любит подчеркивать свои пышные формы. Именно нестандартная фигура девушки является ее визитной карточкой. Не удивительно, что она предпочитает носить яркие или довольно откровенные наряды. Лишь недавно знаменитость видели в Малибу. Тогда ее застали за поцелуем с мужем Канье Уэстом после вечеринке друзей. А на днях модель уже приехала в Париж.

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Во Франции только завершилась Неделя высокой моды. На одном из показов Ким успела появиться. Она была облачена в полупрозрачное боди с леопардовым принтом. Специальные черные вставки скрыли шею и интимные места девушки. Свой образ она дополнила серьгами и причудливыми прозрачными туфлями с заостренным носом. Перед тем, как выйти в свет, Кардашян устроила фотосессию в номере отеля. В соцсети она опубликовала несколько снимков.

На одном из кадров Ким позирует, сидя в кресле, элегантно закинув одну ногу на другую. Уже на другом фото модель лежит на кровати, демонстрируя соблазнительные изгибы своего тела. Когда она отправилась на показ, то дополнила свой образ беретом и темным пальто, которое, впрочем, застегивать на пуговицы не стала. Пост знаменитости меньше, чем за сутки собрал три миллиона лайков. Если гости показа были шокированы откровенным нарядом Кардашян, то поклонники девушки пришли в восторг, об этом сообщает The Sun.

Отметим, что фанаты давно привыкли к эпатажному стилю американской звезды. Они больше удивляются, когда она облачается в обычные джинсы. К слову, на днях Ким уже примеряла леопардовое боди, но из более плотной ткани. Тогда она также дополнила образ леопардовым пальто и леопардовыми ботильонами. По всей видимости, звезда решила не отставать от тренда. Не так давно леопардовый принт снова вошел в моду.