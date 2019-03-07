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Певица Зара подарила Мирей Матье вазу с позолоченными стрекозами

Француженка была в восторге от того, что российская артистка запомнила ее пожелание.

Певица Зара подарила Мирей Матье вазу с позолоченными стрекозами
Певица Зара / instagram.com/zara_music/

Певица Зара стала одной из гостей концерта Мирей Матье в Государственном Кремлевском дворце и поспешила поделиться своими впечатлениями от выступления легендарной французской певицы.

Зара рассказала, что Мирей Матье, собравшая полный зал Кремлевского дворца, целых три часа выступала на сцене, а после ее концерта зрители выходили из зала «восхищенными» и «одухотворенными». Российская артистка также поделилась на своей странице в Instagram совместными фотографиями с легендарной французской певицей и рассказала о подарке, который она ей вручила во время встречи.

«Однажды за ужином Мирей, между делом, поделилась, что ей очень нравится фарфор со стрекозами. Вчера я подарила ей вазу, которую обрамляют позолоченные стрекозы. Она была так признательна: «Зара, ты не забыла! Ты запомнила!» Не перестаю восхищаться этой великой, маленькой женщиной…», — написала на своей странице в соцсети Зара.

Сама Зара, как рассказывают комментаторы, которые были на шоу, в этот вечер спела дуэтом с Матье.

«Зарочка! Как приятно, что именно Вы с Мирей Матье поете дуэтом, и что между вами такие теплые и трогательные отношения!!!», «Зарочка, у вас с Мирей Матье такие потрясающие дуэты , просто завораживающие!!!», «Мирей Матье, ее голос!!! А ваш дуэт просто неподражаемый, восхищение. Повезло тем, кто смог восхищаться концертом в зале», — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, что на днях Зара вернулась из Красноярска, где она принимала участие в торжественной церемонии открытия Зимней Универсиады. Российской певице ради эффектного номера даже пришлось полетать на полумесяце над концертной площадке. Ее наряд также был очень ярким — в этот вечер артистка надела роскошное золотистое платье с одним рукавом.

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Певица Зара подарила Мирей Матье вазу с позолоченными стрекозами
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