Совсем как Меган и Гарри: нежность Кейт Миддлтон и принца Уильяма засняли на видео

К радости поклонников, герцог Кембриджский и его супруга начали вести себя на публике более непринужденно.

Кейт Миддлтон и принц Уильям поженились почти восемь лет назад. Поклонникам британской королевской семьи очевидно, что супруги, у которых подрастают трое малышей, крепко любят друг друга, однако на людях они предпочитают не проявлять нежные чувства, позволяя себе лишь легкие прикосновения, а в большинстве случаев просто стоя рядом.

Совсем иначе обстоят дела в паре Меган Маркл и принца Гарри. После свадьбы в мае прошлого года отношения молодоженов стали, кажется, только ближе. И супруги не стесняются лишний раз продемонстрировать свою любовь нежными объятьями и поцелуями на публике. Герцогиня Сассекская может, например, ласково взять мужа под руку, а тот – прижать ее к себе.

Но, кажется, в последнее время ситуация изменилась. Возможно, под влиянием «младшей» королевской четы более непринужденно начали вести себя и принц Уильям с супругой. Накануне пару случайно засняли на видео перед официальным визитом в Блэкпул. Герцогиня, одетая в стильное оливковое пальто, и ее избранник направлялись из своих апартаментов в Кенсингтонском дворце к ожидавшему их вертолету. Как можно увидеть на редких кадрах, супруги идут очень близко друг к другу и, улыбаясь, нежно держатся за руки.

Ранее в адрес Меган Маркл и принца Гарри звучала критика. Мол, их неформальное поведение не соответствует строгим традициям, принятым во дворце. Однако, как заверил эксперт по этикету Уильям Хансон, в королевском протоколе нет таких правил, которые предписывали бы членам монаршей семьи скрывать эмоции и привязанность на публике.

«Не стоит забывать, что королевские отношения – это профессиональная среда, где все неукоснительно играют свои роли. Если бы Гарри и Меган не были теми, кем они являются, им бы не разрешили разгуливать, держась за руки и болтая друг с другом», – цитирует Хансона The Daily Mail.

Как ранее писал портал Teleprogramma.pro, в общении с поклонниками принц Уильям и Кейт Миддлтон сейчас также ведут себя раскрепощенно. Так, недавно выяснилось, что супруги не против, когда фанаты называют их не герцогиня Кэтрин и принц Уильям Кембриджские, а просто Кейт и Уилл.